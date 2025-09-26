Pedro Ruiz va al cine a ver 'Mi amiga Eva' y opina sin filtros sobre la nueva película de Cesc Gay: «Grandes pequeñeces»

Cada semana, la cartelera llega repleta de nuevas películas cargadas de historias trepidantes. Entre ellas, han despuntado algunos títulos como 'Romería', de Carla Simón, o 'El cautivo', la nueva cinta de Alejandro Amenábar sobre los cinco años de cautiverio de Miguel de Cervantes.

Pero estos no han sido los únicos estrenos españoles de la última semana. Cesc Gay ('Truman', 'Sentimental') ha vuelto a las salas con 'Mi amiga Eva', una comedia romántica protagonizada por Nora Navas, Rodrigo de la Serna, Juan Diego Botto, Àgata Roca y Francesco Carril, entre otros.

La nueva película de Cesc Gay narra la historia de Eva (Nora Navas), una mujer de 50 años, casada desde hace más de veinte y madre de dos hijos adolescentes que, en un viaje de negocios en Roma, se da cuenta de que quiere volver a enamorarse antes de que sea demasiado tarde.

De vuelta a Barcelona, comienza una nueva vida como soltera y «abierta al juego de la seducción y el romance». La película sigue su evolución durante un año y explora temas como la crisis de mediana edad, la vulnerabilidad o la llamada «segunda oportunidad» en el amor.

'Mi amiga Eva' ha tenido una buena acogida entre la crítica. Oti Rodríguez señala en ABC que se trata de «una pieza de enorme peso íntimo» y destaca «la gran capacidad de narrador de Cesc Gay y su buenísimo trato con el sentido del humor y con lo dramático», además del «magnífico trabajo» de Nora Navas y Juan Diego Botto.

La opinión de Pedro Ruiz sobre 'Mi amiga Eva'

Desde su estreno hace apenas unos días, la nueva comedia romántica de Cesc Gay ya ha conseguido atraer a miles de aficionados españoles al cine. Uno de los últimos en disfrutar de la película ha sido Pedro Ruiz, todo un amante del séptimo arte. Y es que, como ha confesado en diferentes ocasiones, acude entre tres y cuatro veces por semana a las salas.

El actor y presentador aprovechó hace unos días para acercarse al cine a ver 'Mi amiga Eva' y, como suele ser habitual, ha querido compartir su opinión sobre la cinta en un mensaje publicado en X, donde cuenta con más de 60.000 seguidores.

«Vi 'Mi amiga Eva', la nueva película de Cesc Gay», ha contado Pedro Ruiz en la popular red social, donde se ha referido así a la película protagonizada por Nora Navas: «Grandes pequeñeces o pequeñas grandezas».

El presentador ha remarcado que la comedia romántica «se ve con gusto y sonrisas» y ha destacado su dirección: «La mirada de Cesc es muy afinada». Además, ha querido alabar al reparto, donde figuran nombres como Rodrigo de la Serna y Juan Diego Botto: «Los actores muy bien».

Vi MI AMIGA EVA, la nueva película de Cesc Gay. Grandes pequeñeces o pequeñas grandezas. Se ve con gusto y sonrisas. La mirada de Cesc es muy afinada. Los actores muy bien. Falta este tipo de cine. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) September 22, 2025

Pedro Ruiz ha dejado claro que 'Mi amiga Eva' cuenta con su favor, tanto por su ritmo narrativo, como por su dirección y reparto. «Falta este tipo de cine», ha finalizado el humorista, que en las últimas semanas ha opinado sobre otros estrenos como 'El cautivo', 'El talento' o 'Materialistas'.