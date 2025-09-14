Alberto Núñez Feijóo es el líder mejor valorado por los españoles y Alvise Pérez, el que menos

El actual presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, es el único de los principales líderes políticos de nuestro país que retrocede en valoración por parte de los ciudadanos. Sánchez, cercado por los múltiples casos de corrupción que afectan a su familia y a su partido, pasa del 3,3 que obtuvo en junio de 2025 al 3,2 que obtiene en esta ocasión. Con un 99 por ciento de grado de conocimiento, como Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, el presidente es uno de los rostros más conocidos e identificables por parte de los votantes.

En contraposición al líder socialista, el presidente del Partido Popular (PP) y principal rival en las urnas de Sánchez, Núñez Feijóo, sigue siendo el líder con mejor valoración, un 3,9. Es la misma cifra que ya obtuvo en junio de 2025 y ligeramente mejor que la que obtuvo en enero de este mismo año (3,8).

La vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y candidata de Sumar en los últimos comicios, Yolanda Díaz, sigue siendo la segunda preferida por los españoles. Como en el caso de Feijóo, Díaz mantiene la cifra de valoración respecto al último sondeo, un 3,3, un 0,1 más que en la nota obtenida el pasado mes de enero, por lo que su popularidad está al alza, pese a haber sufrido por culpa de Junts una de las mayores derrotas parlamentarias justo en los mismos días en los que se realizaba esta encuesta. A Díaz, que gracias a su cargo en el Ejecutivo tiene una mayor proyección mediática, la conocen el 98 por ciento de los españoles.

Santiago Abascal se sitúa en cuarta posición respecto a la valoración de los líderes, con un 3. Se da la circunstancia que el líder de Vox es el que más mejora su resultado, una tendencia que se refleja también en la intención de voto a su formación, ya que en la última entrega del sondeo de ABC realizado por GAD3 obtuvo un 2,7. Su rostro también sigue siendo uno de los más reconocibles por el 99 por ciento de los ciudadanos.

Valoración de líderes Nota de 0 a 10 Alberto Núñez Feijóo 3,9 Yolanda Díaz 3,3 Pedro Sánchez 3,2 Santiago Abascal 3 Ione Belarra 2,4 Alvise Pérez 2 Fuente: GAD3 / ABC Valoración de líderes Nota de 0 a 10 3,9 3,3 3,2 3 2,4 2 Alberto Núñez Feijóo Yolanda Díaz Ione Belarra Pedro Sánchez Santiago Abascal Alvise Pérez Fuente: GAD3 / ABC

Con un 2,4, la misma valoración que hace tres meses, la líder de Podemos, Ione Belarra, sigue siendo la quinta en valoración por parte de los españoles. La conocen el 85 por ciento de los encuestados. En este caso, sin embargo, cabe recordar que los españoles no podrán elegir una papeleta en la que figure como número uno la exministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, ya que pese a ostentar el mayor cargo orgánico en la formación morada, la presidenciable podemita es actual eurodiputada.

Ficha técnica Ámbito: nacional, mayores de edad Tamaño muestra: 1.001 entrevistas Procedimiento: entrevista telefónica asistida por ordenador Trabajo de campo: 5-11 septiembre Error muestral: +-3,2% para un grado de confianza del 95,5% Duración de la entrevista: 4 min. Cuestionario: elaborado por GAD3 y validado por el cliente

El fundador y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Alvise Pérez, es el último de los líderes políticos en valoración por parte de los ciudadanos. Pérez, que tras un año en el Parlamento Europeo ha ido perdiendo visibilidad, obtiene un 2 en valoración. Sin embargo el político populista, como Abascal, mejora su nota, ya que en el sondeo de junio obtuvo un 1,8. A Alvise le conocen el 81 por ciento de los que han respondido al sondeo que publica este lunes ABC.