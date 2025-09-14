Pedro Ruiz dice lo que muchos españoles piensan sobre la nueva ley antitabaco aprobada por el Gobierno: «Me parece...»

El Gobierno ha aprobado este martes 9 de septiembre la nueva ley antitabaco. Se trata de una de las noticias más importantes de la semana, ya que la norma pretende ampliar el veto al tabaco, especialmente en espacios exteriores.

En este sentido, la ley prohíbe fumar en terrazas de bares y restaurantes, instalaciones deportivas como piscinas de uso colectivo, parques infantiles, estaciones de transporte, paradas o marquesinas y centros educativos.

También en conciertos al aire libre, lo que todo apunta a que tampoco se podrá encender un cigarro en festivales de música o en las actuaciones de orquestas en fiestas populares. Sin embargo, fuentes de Sanidad consultadas por ABC no aclaran si afectará a estos supuestos.

En cualquier caso, a la norma aún le queda recorrido para ser una realidad, pues es un anteproyecto de la ley antitabaco y ahora sale a audiencia pública. Esto significa que las sociedad, comunidades o industria tienen un plazo para enviar sus alegaciones. Cuando termine ese período de tiempo, el ministerio deberá volver a examinar el texto. Como mínimo, pueden pasar varios meses hasta que todo se materialice.

Las medidas planteadas en la nueva ley antitabaco han generado un enorme debate y ya son muchos los españoles que han opinado al respecto. Uno de ellos ha sido Pedro Ruiz. El humorista no se ha cortado y ha dicho lo que piensa sobre la iniciativa del Ministerio de Sanidad de Mónica García.

La opinión de Pedro Ruiz sobre la nueva ley antitabaco aprobada por el Gobierno

Pedro Ruiz, que suele hablar de temas de actualidad en sus redes sociales, ha compartido su firme opinión sobre la nueva ley antitabaco aprobada por el Gobierno este pasado martes 9 de septiembre.

Me parece bien que se libere a los no fumadores de compartir espacios con quienes sí fuman. Los vicios son sólo de cada cual. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) September 10, 2025

El artista se ha mostrado tajante al respecto: «Me parece bien que se libere a los no fumadores de compartir espacios con quienes sí fuman». Ruiz considera que «los vicios son solo de cada cual».