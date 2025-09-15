Vicente Vallés, claro sobre quienes dicen que solo ataca al Gobierno de Sánchez en sus informativos: «Mucha gente nos ve»

Durante las últimas legislaturas, Vicente Vallés se ha consolidado como uno de los periodistas más críticos con el Gobierno español y, sobre todo, con la figura del presidente Pedro Sánchez. El presentador de los informativos de Antena 3, que siempre ha mostrado su marcada independencia editorial, no ha dudado en muchas ocasiones en analizar y señalar algunos de los movimientos más polémicos del Ejecutivo. Una decisión que le ha valido para desmarcarse también como uno de los comunicadores más influyentes de nuestro país.

No obstante, si bien ha conseguido ganarse el respeto de buena parte de la opinión pública, especialmente de aquellos más contrarios al régimen socialista, también ha habido voces críticas que han señalado su labor como periodista. Desde ciertos sectores, han acusado al profesional de la televisión, con más de 30 años de experiencia, de tener una línea editorial cercana a la derecha, así como de ser poco imparcial a la hora de hablar de temas políticos.

Son pocas las ocasiones en las que el vallecano ha hablado de estas acusaciones contra su trabajo y del espectro político de su programa. Aún así, Vallés no ha dudado en hacerlo en una de sus últimas entrevistas, en el portal Informalia de El Economista, donde ha respondido a aquellos que le acusan de solo atacar al Gobierno de Sánchez y no a la oposición.

Preguntado por la ideología dentro de programas tan imparciales como los informativos, Vicente Vallés ha asegurado que sí existen espectros, algo que es «parte de la libertad de información». «Las líneas informativas de los medios también son parte de la democracia. En las dictaduras no hay líneas informativas, hay solo una [...] Donde no hay libertad, tampoco hay libertad para que haya líneas informativas diferentes», ha asegurado el presentador, señalando que es algo «muy sano».

Vicente Vallés, claro sobre aquellos que le tachan de ser menos crítico con los partidos de derechas

Respecto a la ideología que tiene su informativo en Antena 3, el periodista madrileño ha recordado que es algo que tienen que decidir «quienes ven la televisión». Su trabajo, afirma, es contar las noticias y su obligación, la de controlar al poder: «Nosotros lo que hacemos es un control intenso del poder, y quien está en el poder tiene más responsabilidades que quienes están en la oposición».

Vallés ha dejado claro que estas críticas al Ejecutivo no son una cruzada contra la izquierda ni contra Pedro Sánchez y sus ministros, sino «el control correspondiente» al que deben estar sometidos los partidos políticos que gobiernan. Lo mismo sucederá, explica, en caso de que lleguen los partidos más conservadores al Ejecutivo en próximas legislaturas.

Así lo ha hecho durante años y seguirá «fiscalizando» a la derecha si en algún momento llegan al Gobierno, como ya ocurrió en ocasiones anteriores. «Llevo 40 años haciendo información y he fiscalizado a Felipe González, a José María Aznar, a José Luis Rodríguez Zapatero, a Mariano Rajoy y ahora me toca fiscalizar a quien está en el poder. No solo yo, todos los periodistas, sea cual sea la línea informativa de su medio, somos fiscales de quienes están en el poder», ha explicado el presentador de Antena 3.

Vallés es consciente de que muchas personas han olvidado cómo se hacía la información durante los gobiernos del Partido Popular porque «hace ya muchos años» y la gente «solo se acuerda de lo que hemos hecho en el último cuarto de hora». No obstante, ha insistido en que las críticas al poder eran similares: «Igual que ahora hemos hecho muchos informativos sobre las informaciones judiciales de los casos que afectan al Gobierno actual, yo he hecho informativos monográficos de los casos de corrupción que afectaban al Gobierno de Rajoy».

La respuesta de Vicente Vallés a quienes dicen que solo ataca al Gobierno de Pedro Sánchez

En cuanto a cómo afronta las críticas de los partidarios de Sánchez que lo acusan de ser arbitrario, el presentador ha señalado que es algo que le sucede a muchos compañeros de profesión. «Yo no conozco a ningún periodista que guste a todo el mundo, y con eso tienes que vivir. No pretendo gustar a todo el mundo», ha sentenciado el vallecano.

Afirma que estos juicios no le afectan y que prefiere fijarse en el rendimiento que ha conseguido al frente de su equipo de informativos de 'Antena 3 Noticias 2', con los que ha conseguido ser líder de la noche: «De los medios de comunicación con los que competimos, estamos en una posición en la cual hay mucha gente que nos ve. Ni siquiera quiero presumir de que somos los que más nos ven, me basta con saber que somos un medio al que mucha gente acude».

Vicente Vallés ha restado magnitud a las presiones que reciben en redes sociales a raíz de la «polarización política» y ha insistido también en la importancia de seguir «haciendo tu trabajo entendiendo que hay gente a la que no le gustas». «Nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo cada día, independientemente de esas presiones», ha finalizado el periodista durante esta entrevista para Informalia.