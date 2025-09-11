Pedro Ruiz dice lo que muchos españoles piensan sobre el juicio contra el fiscal general del Estado: «Al margen de lo que diga la justicia...»

Pedro Ruiz dice lo que muchos españoles piensan sobre el juicio contra el fiscal general del Estado

El Tribunal Supremo decidió abrir juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos a cuenta de la investigación que se lleva a cabo a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El caso está más cerca de su desenlace después de casi un año de instrucción. Durante este tiempo, el Gobierno ha expresado su total confianza en el fiscal, mientras que la oposición ha exigido su dimisión. Aunque el fiscal general no ha sido suspendido al existir un «vacío legal» el magistrado del Alto Tribunal sí le ha impuesto una fianza de 150.00 euros.

Apenas unos días antes, el fiscal general acudió a la apertura del año judicial a pesar de las voces críticas con su presencia. En el acto, aseguró ser «plenamente consciente» de su situación procesal e insistió en su «confianza en la Justicia y en las instituciones que la conforman».

Pedro Ruiz se pronuncia sobre la situación del Fiscal General del Estado

En su discurso, García Ortiz también aseguró que respeta «todas las opiniones que sobre el particular puedan manifestarse». En este sentido, al margen de políticos y otras personalidades, muchos ciudadanos también han expresado su percepción sobre la situación a través de las redes sociales. Uno de ellos ha sido el humorista Pedro Ruiz, acostumbrado a hablar sobre todo tipo de temas de actualidad en su cuenta de X.

Ruiz considera que «al margen de lo que diga la Justicia, el asunto del fiscal general del Estado marca un nivel de enfrentamiento entre partidos que decepciona mucho».

En su opinión, este caso «quiebra confianza, oscurece el crédito y añade peso al desprestigio general».

No es la primera vez que Pedro Ruiz se pronuncia sobre este caso ya que tras la imputación de Álvaro García Ortiz señaló que había «demasiadas versiones» y lamentó que «el alma oficial de este país está hecha trizas».