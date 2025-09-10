Suscribete a
Los hosteleros critican la ley antitabaco: «Hay buena convivencia entre fumadores y no fumadores en las terrazas»

Tachan de «despropósito» la prohibición de fumar en el exterior de bares y restaurantes

El Gobierno aprueba la nueva ley antitabaco: no se podrá fumar en terrazas de bares, conciertos ni campus universitarios

Clientes en la terraza de un bar en Santiago de Compostela
Clientes en la terraza de un bar en Santiago de Compostela EP
Elena Calvo

Elena Calvo

La ley antitabaco aprobada este martes por el Consejo de Ministros ha generado malestar entre los hosteleros, pues creen que la prohibición de fumar en las terrazas de sus establecimientos les perjudicará. «Es un despropósito que va contra los hosteleros, no contra el tabaco. ... Una vez más, estamos en la diana de las políticas nacionales», ha lamentado José Luis Álvarez Almeida, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, organización que representa a los bares, restaurantes, cafeterías y pubs del país.

