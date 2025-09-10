Los hosteleros critican la ley antitabaco: «Hay buena convivencia entre fumadores y no fumadores en las terrazas»

La ley antitabaco aprobada este martes por el Consejo de Ministros ha generado malestar entre los hosteleros, pues creen que la prohibición de fumar en las terrazas de sus establecimientos les perjudicará. «Es un despropósito que va contra los hosteleros, no contra el tabaco. ... Una vez más, estamos en la diana de las políticas nacionales», ha lamentado José Luis Álvarez Almeida, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, organización que representa a los bares, restaurantes, cafeterías y pubs del país.

Los hosteleros defienden la «buena convivencia» que existe en las terrazas de sus establecimientos entre fumadores y no fumadores. «En nuestras terrazas hay una convivencia totalmente pacífica, pero sobre todo con respeto hacia la gente que no fuma. Vemos cómo muchas veces la gente que fuma se preocupa por si a quien está al lado le molesta o no le molesta», prosigue Álvarez Almeida.

Denuncia además el presidente de los hosteleros la incongruencia que conllevará este veto al tabaco, pues un cliente no podrá encenderse un cigarrillo o vapear mientras esté sentado en el exterior del establecimiento pero sí podrá hacerlo si se levanta unos metros. «Un cliente no va a poder fumar en la terraza pero se va a poder levantar y estar a unos metros y ahí sí va a poder fumar y nadie le va a decir nada ni le va a controlar. ¿Y ese cigarro dónde se va a tirar?», reflexiona.

Las consecuencias, afirma también el presidente de los hosteleros, se verán reflejadas también en el turismo. «Es una ley que viene a debilitar al sector turístico español, sobre todo a los españoles», clama. Hace referencia a que solo un país en Europa, Suecia, tiene una prohibición total al tabaco en las terrazas. «¿Va a ser España el segundo?», dice. Además, pone en duda que este veto sea «la mejor herramienta para luchar contra las enfermedades que provoca el tabaquismo».

Sin diálogo

Insiste Álvarez Almeida en que el Gobierno no respeta al sector, pues no ha dialogado con ellos a la hora de decidir medidas que les afectan. «Les gusta prohibir y sin diálogo», denuncia, al tiempo que recuerda que a día de hoy existen locales en cuyas terrazas no se permite fumar y en la necesidad de mantener esa libertad. «Convertir a nuestros camareros y empresarios en vigilantes no tiene sentido», sentencia.

En este sentido, fuentes del PP afean que la norma deja en los hosteleros «la responsabilidad» de acabar con el tabaquismo sin ofrecerles ayuda para «superar la situación que han provocado». Critica del mismo modo que no se haya dialogado con el sector y se haya «optado por la imposición».