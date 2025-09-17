Carlos Herrera, sobre que la selección española se retire del Mundial por la participación de Israel: «El Gobierno no puede prohibir...»

Carlos Herrera, sobre que la selección española se retire del Mundial por la participación de Israel

La llamada al boicot a Israel sigue coleando en la actualidad tras los disturbios que lograron suspender la última etapa de La Vuelta ciclista a España.

Este martes el Consejo de Administración de RTVE aprobó la propuesta del presidente de la Corporación de no participar en Eurovisión si Israel no es vetada. De esta manera, queda en el aire la candidatura de España, uno de los Big Five, en Austria, país en el que este año se celebra el certamen.

Lo que sí se celebrará será el Benidorm Fest, tal y como confirmó RTVE en un comunicado. Las reacciones a este anuncio han sido diversas y numerosas. Carlos Herrera, periodista y presentador de 'Herrera en COPE', también lo ha incluido en su monólogo de las ocho de la mañana.

Para Herrera, «no participar en Eurovisión es perder estar entre los big five, entre los cinco grandes países que pagan más, tienen acceso directo a la final, en fin, forma parte de la historia de Eurovisiones». Incluso ironizó con que a algunos nos les parecería tan mal vistos los últimos resultados.

Carlos Herrera, sobre que la selección no participe en el mundial

Pero más allá de este concurso de la canción, Herrera quiso reflexionar sobre la participación española en otras competiciones como el Mundial de Fútbol que se disputa en 2026 ante las declaraciones, por ejemplo, de Patxi López de estudiar la participación de España en el Mundial si Israel se clasifica.

Pase lo que pase, para el periodista está claro: «El gobierno no puede prohibir que una federación se presente en un campeonato mundial». Además se pregunta sobre si el Ejecutivo sería capaz de «instar al equipo español» a retirarse cuando tiene opciones de ganar.

Herrera critica también la postura de que nos tiene que dar «asquito» participar en eventos o competiciones donde haya equipos israelíes o público israelí: «Pedro, guíanos, llévanos de la mano por el camino del bien, por el camino de la razón y la sensatez. Dinos qué tenemos que hacer».

Para el presentador todo es «postureo» y señala si «solo tuene que quedarse en lo colectivo y no en la individual». En este sentido, ha señalado también las contradicciones y las posturas que ha ido adoptando el Gobierno sobre Israel como, por ejemplo, el embargo de armas.

El periodista critica que desde el Ejecutivo primero se actúa y luego se estudia cómo puede afectar al país y recuerda que nuestro país también depende de sistemas de defensa o armas que provienen de este país. «Todo esto para que no se hable de escándalos de corrupción que acercan al gobierno por todas partes», sentencia.