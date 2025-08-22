Esta es una de las monedas más buscadas de España: hay solo ocho ejemplares y está valorada en dos millones de euros

Cada ejemplar, fabricado artesanalmente en oro por la Casa de la Moneda de Segovia, es una obra de arte en sí misma

En el mundo de la numismática, ciertas monedas no solo representan un valor monetario, sino que también se convierten en auténticos tesoros históricos, símbolos de poder y exclusividad. Con el paso de los siglos, algunas de estas piezas se han convertido en objetos de deseo para coleccionistas de todo el mundo, alcanzando valores que solo unos pocos pueden permitirse. Entre las monedas más codiciadas en España, existe una que se ha ganado un lugar destacado por su rareza, historia y elevado precio en las subastas, llegando a ser valorada en hasta dos millones de euros. Este objeto único, custodiado celosamente por unos pocos afortunados, no es un simple trozo de metal, es una verdadera joya histórica.

Esta moneda es el Centén Segoviano, una rara pieza emitida por primera vez en 1609 bajo el reinado de Felipe III, que ha capturado la imaginación y el deseo de coleccionistas de todo el mundo, convirtiéndose en la moneda más buscada de España.

El Centén Segoviano fue emitido en tres series, la primera en 1609, seguida por dos ediciones adicionales, una en 1623 y otra en 1633. En total, estas emisiones resultaron en solo ocho monedas. Cada ejemplar, fabricado artesanalmente en oro por la Casa de la Moneda de Segovia, es una obra de arte en sí misma. Con un diámetro de más de 71 milímetros y un peso de 340 gramos, el Centén Segoviano se distingue no solo por su tamaño y peso, sino también por la meticulosa artesanía que implicó su creación.

La moneda está decorada con la cruz de Jerusalén y el escudo de los territorios de la Monarquía Hispánica, símbolos que evocan el vasto imperio que Felipe III gobernaba en ese momento. La inscripción 'Phillipus III Dei Gratia' (Felipe III por la gracia de Dios) es un recordatorio del poder divino que se atribuía a los monarcas de la época. Asimismo, según investigaciones históricas, estas monedas no eran destinadas para su uso, ya que se utilizaban como símbolos de prestigio, otorgadas por los monarcas para premiar a miembros selectos de la nobleza y otros personajes influyentes de la corte.

Actualmente, varios ejemplares del Centén Segoviano se encuentran en manos privadas en nuestro país, aunque algunos están resguardados en instituciones públicas, como el Museo Casa de la Moneda y el Museo Arqueológico Nacional de España.

El valor del Centén Segoviano

A lo largo de los años, el valor de esta moneda ha crecido de manera exponencial. En 2009, la casa de subastas 'Aure y Calicó', con sede en Barcelona, llegó a pagar 800.000 euros por un ejemplar. Asimismo, un coleccionista suizo incluso ofreció 944.000 euros en otra subasta por un ejemplar de esta moneda. Hoy en día, el valor del Centén Segoviano se estima en dos millones de euros, una cifra que refleja tanto su rareza como su importancia histórica.