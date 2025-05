Unos padres primerizos piden perdón por llevar a su hijo a Urgencias y esta es la reacción de su médico: «Lo que me parece mal...»

Tener un hijo es todo un reto para cualquier familia, especialmente durante los primeros meses o cuando los padres son primerizos.

Es una época de aprendizaje y de conocimiento mutuo. Uno de los mayores temores de los progenitores es que el pequeño pueda enfermar en un momento en el que además son muy frágiles o no tienen desarrolladas completamente las defensas.

En este sentido, es habitual que muchos padres muestren una gran preocupación ante la aparición de una herida o de síntomas que amenacen el bienestar del bebé. Por ello, deciden ir a urgencias para que un médico supervise el estado de salud.

Puede ocurrir que después todo quede en un susto o que no sea tan grave como parecía en un primer momento. Es lo que pudo ocurrirles a unos padres primerizos que llevaron a su hijo a urgencias. Un joven médico pediatra que estaba de guardia en Urgencias ha compartido la historia a través de su cuenta de TikTok y ha revelado la conversación que tuvo con esos padres y qué les dijo.

La reacción de un médico ante el perdón de unos padres por llevar a su hijo a Urgencias

Explica que durante la guardia le «enfadó muchísimo» que los padres le pidieran perdón por haber llevado a su hijo. «Jamás tienes que pedir perdón. Nosotros nos quejaremos cuando la gente utilice mal las urgencias y está bien que nos quejemos y expliquemos por qué hay cosas que no se tienen que consultar y que se tienen que consultar directamente en el ambulatorio», señala.

El propósito de estas 'quejas' es que «la gente utilice mejor los recursos que hay». Aún así, cuenta que en caso de dudas entienda a las personas que deciden ir: «Yo te explicaré por qué es mejor que hubieras ido al centro de salud». Además, insiste en que los pacientes no se deben tomar mal estas explicaciones.

En este caso, a pesar de que el caso no requiriera una visita a urgencias, resalta que «no te tienes que sentir culpable porque a tu hijo le pase algo». Profundizando, revela que estaban nerviosos: «Es tu primer hijo, claro que vas a venir a consultar, claro que te da miedo».

El final de esta reflexión del joven médico es que es inevitable que a veces se utilicen mal las urgencias, pero nadie se debe sentir mal por hacerlo y pedir perdón por ello. «Lo que sí me parece mal es que te esté explicando las cosas y tú pienses 'me da igual lo que digas porque yo voy a utilizarlas como me dé la gana'. Eso es egoísta», destaca.

Por lo tanto, el problema no es ir a urgencias cuando no la hay realmente sino enfadarse o no escuchar las explicaciones del médico cuando te dice los motivos por los que no había urgencia: «Pero que tú tengas dudas de si a tu hijo le pasa algo o no y vengas... Para eso estoy».

Ahora bien, cuando se acude «a las tres de la mañana por una lesión en la pierna de hace cuatro meses» preguntará si «no había otro momento».

Muchos usuarios han aplaudido la reflexión de este joven y han compartido sus experiencias. Una usuaria, por ejemplo, explica que echó mucho de menos la empatía de los médicos españoles cuando llevó a su hijo con una fiebre de más de cuarenta grados a las urgencias de un hospital fuera de España.

Otros se quejan de que esta no suele ser la actitud de otros muchos facultativos asegurando que en más de una ocasión les han dicho que exageraban. Asimismo, los hay quienes reflexionan sobre que el problema de las urgencias es el colapso de la atención primaria.