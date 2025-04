El nutricionista Carlos Ríos va a Mercadona e indica qué yogures no debes comprar: «Estás eligiendo mal»

Los yogures deben formar parte de cualquier dieta sana y equilibrada. Se trata de un producto lleno de beneficios. Aporta proteínas y nutrientes esenciales como calcio, potasio y magnesio. También contiene bacterias saludables, que son muy útiles para combatir algunas afecciones.

Sin embargo, estos efectos solo son posibles si se consumen los yogures adecuados. Y esto quiere decir que no todos los que se venden lo son. El nutricionista Carlos Ríos indica que cuando vamos al supermercado, en ocasiones, no se escogen los mejores productos. «Estás eligiendo mal los yogures de Mercadona», avisa.

Por ello, el experto ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que explica qué yogures son realmente positivos para el organismo.

Los yogures que no hay que comer, según el nutricionista Carlos Ríos

Carlos Ríos afirma que hay que descartar los postres lácteos azucarados y edulcorados. «Van cargados de azúcar o edulcorantes, aditivos y sin apenas beneficios. Mejor déjalos en la estantería», comenta.

El nutricionista dice que hay que tener cuidado con los yogures desnatados. «Llevan menos grasa, pero muchas veces se compensa con azúcares añadidos o edulcorantes. No son la mejor opción. En la grasa láctea están las vitaminas y la saciedad», comenta. El experto advierte de que hay una opción así para el griego, pero no le convence absolutamente nada. «Lo veo una tontería. No han demostrado ser mejores», sentencia.

Yogures que sí hay que comer, según el nutricionista Carlos Ríos

Si has llegado a este punto, es probable que te hagas la siguiente pregunta: ¿qué yogures hay que comer? Carlos Ríos lo aclara.

Uno de los que recomienda son los de proteínas. No obstante, avisa: «Ojo con los edulcorantes y aditivos. Algunos ni siquiera son yogures de verdad. Elige siempre lo más natural».

Respecto a los griegos, el profesional cuenta que son «más cremosos y saciantes». En cualquier caso, hay que evitar a toda cosa las «versiones azucarada». «Si escoges bien, son una gran opción. Personalmente mi favorita», asegura.

¿Y qué opina Ríos de los yogures naturales de cabra? También lo explica: «Son más disgestivos que los de vaca y sin añadidos innecesarios. Buena fuente de proteínas y grasas saludables». El experto, además, dice que la cuajada es «excelente».

Por último, el nutricionista menciona el kéfir natural o, cómo él le llama, «el rey de la microbiota». «Más probióticos, mejor digestión y más beneficios para tu intestino», concluye.