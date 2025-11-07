Un mecánico, claro y contundente sobre algunas personas que usan gasolina de 98 octanos: «Estás tirando el dinero»
Conviene saber que en muchos casos ese gasto extra no sirve para nada
Juan José, experto mecánico, sobre cómo colocar la sillita de bebé en el coche: «No te dejes guiar por las marquitas verdes que te dicen que está correcto, es inseguro»
A la hora de echar gasolina hay quien solo mira la cartera, pero también están los que prefieren pagar un poco más por una gasolina «premium», convencidos de que así su coche rendirá mejor. Sin embargo, conviene saber que en muchos casos ese gasto extra no sirve para nada.
... Sobre este tema ha hablado la cuenta de TikTok @TalleresSeVencer, un perfil dedicado a compartir consejos sobre repostaje y mantenimiento del vehículo. En uno de sus vídeos más recientes, uno de los trabajadores del taller explica por qué estás tirando el dinero si usas gasolina de 98 en un coche que no la necesita.
Juan José, mecánico, sobre qué tienes que tener en cuenta a la hora de elegir el color de tu coche: «No es solo estética, también influye en el calor que acumula»Álvaro Gayán Queralt
El profesional explica cómo las longitudes de onda de la luz y la forma en que los colores las reflejan o absorben determinan no solo la apariencia del coche, sino también su comportamiento frente al calor y el paso del tiempo
95 o 98: ¿Cuál elegir?
El experto comienza aclarando que la diferencia entre ambos tipos de combustible está en el octanaje, que mide la capacidad del carburante para resistir la compresión antes de explotar. Tanto la gasolina 95 como la 98 son sin plomo, pero ese número más alto solo resulta útil para motores preparados para soportar una combustión más potente.
Por eso, si tu coche está diseñado para funcionar con gasolina de 95 octanos, echarle 98 no le aportará ningún beneficio. El motor no aprovechará esa diferencia y, en palabras del mecánico, «lo único que estás haciendo es tirar ese exceso de dinero por el escape».
En cambio, si tu vehículo sí está preparado para combustiones más fuertes —como ocurre en los deportivos o de alta gama—, entonces sí tiene sentido usar 98, ya que ese combustible ayuda a evitar detonaciones y mejora el rendimiento del motor.
@talleresebenezer Estas TIRANDO el DINERO💸‼️TALLERES EBENEZER #mecanico #refrigerante #cuidado #mantenimiento #mecanicodeltiktok ♬ sonido original - Juan José Ebenezer
El mecánico también advierte de no confundir el octanaje con los aditivos. Hay gasolinas de 95 sin aditivos y otras de 98 con productos añadidos, lo que también influye en el precio. Por eso, recomienda siempre comprobar qué necesita realmente tu vehículo antes de repostar.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete