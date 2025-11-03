José Manuel, técnico especialista en bajo consumo eléctrico: «Si no tienes secadora, puedes usar el aire acondicionado»

En un momento en que cada gesto cuenta para ahorrar energía en el hogar, los consejos prácticos de los expertos ganan fuerza en redes sociales. Así lo ha demostrado José Manuel, técnico especialista en bajo consumo eléctrico, con un vídeo en el que revela una ... forma ingeniosa de secar la ropa sin necesidad de secadora, utilizando únicamente el aire acondicionado.

El vídeo, publicado en TikTok, ya acumula miles de visualizaciones y comentarios de usuarios sorprendidos por su sencillez. «Si no tenéis secadora en casa, no pasa nada. Con un aire acondicionado y la función Dry, ya tenéis una secadora en casa», comienza explicando el técnico, que detalla paso a paso cómo ponerlo en práctica.

Así funciona el truco del «modo Dry»

José Manuel explica que solo hay que seleccionar la función «Dry» del aire acondicionado —identificada con el icono de una gota— y colocar la ropa recién lavada en la habitación donde esté el tendedero. «En una o dos horas estará seca toda la ropa sin necesidad de usar la secadora», asegura en el vídeo.

El modo «Dry» o «deshumidificación» está diseñado para extraer la humedad del aire, por lo que, al aplicarlo en una estancia con ropa mojada, acelera el proceso de secado de manera natural. Además, el técnico recuerda que este método consume mucha menos electricidad que una secadora convencional, lo que se traduce en un ahorro notable en la factura.

Según explica José Manuel, con este método no solo se seca la ropa, sino que también se reduce la humedad ambiental en el hogar. «De esta manera quitamos humedad de la habitación y secamos la ropa al mismo tiempo, con un gran ahorro energético», destaca.

El truco se ha viralizado entre usuarios que aseguran haberlo probado con éxito, especialmente durante los meses fríos o lluviosos, cuando secar la colada dentro de casa puede resultar complicado. Una idea sencilla, práctica y con un impacto directo en el consumo doméstico.