Juan Ramón Rallo, economista, sobre por qué no se legisla para regular el precio de la vivienda en España: «Beneficia a los políticos porque recaudan más»

El precio de la vivienda en España no para de subir. El coste medio del metro cuadrado ya se sitúa en los 2.517 euros, según el último informe realizado por el portal Idealista con datos correspondientes a septiembre de 2025. Esto ... supone un incremento del 0,7% respecto a agosto y un 15,3 % en comparación con el mismo mes del año pasado.

Ante esta situación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró en una entrevista en TVE que su partido lleva «15 años desplegando una política sistemática de intervención pública de la vivienda». Sin embargo, todavía no se han visto resultados.

El economista y divulgador Juan Ramón Rallo explica en el podcast 'La Fórmula Del Éxito' por qué no se legisla para regular el valor de los inmuebles en nuestro país. El experto ha sido muy claro.

El economista Juan Ramón Rallo, claro sobre por qué no se regula el precio de la vivienda en España

Juan Ramón Rallo indica en una entrevista para el podcast 'La Fórmula del Éxito' que la demanda supera por mucho a la oferta y esto se debe a que los políticos «no permiten construir». El economista explica por qué no interesa un cambio en el sector inmobiliario en España: «Si se construye mucho, bajaría de precio la vivienda o, al menos, no subiría. Que se incremente beneficia al Estado porque se recaudan más impuestos».

Además de eso, el economista asegura que un descenso del valor de los inmuebles perjudicaría al «grueso de sus votantes» y sería «atacar su patrimonio y riqueza». «Son las personas mayores, pensionistas... y son propietarios», añade.

El experto subraya que la demanda ha aumentado tanto a causa de una «inmigración políticamente inducida». «Yo no soy antiinmigración, pero desde luego no soy partidario de un estímulo artificial y políticos de la inmigración para salvar la papeleta del sistema público de pensiones», sentencia.