Descubre la casa prefabricada de AliExpress de dos plantas con dos dormitorios, cocina, baño y salón por menos de 7.500 euros

Tener una casa propia sin hipotecarse durante décadas ya no es una fantasía. En un momento en el que el precio medio del metro cuadrado sigue disparado y la posibilidad de acceder a una vivienda digna se aleja para miles de personas, las ... alternativas más económicas ganan terreno. En ese sentido, las casas prefabricadas se han convertido en una opción cada vez más atractiva.

Entre la multitud de modelos disponibles en Internet, AliExpress ha vuelto a llamar la atención con una propuesta difícil de creer: una vivienda completa, con dos dormitorios, sala de estar, cocina y baño, por solo 7.431,39 euros. Una cifra que contrasta con el precio medio de un simple alquiler en cualquier gran ciudad española.

El modelo se presenta como una estructura modular, lista para montar sobre prácticamente cualquier terreno. Su diseño está pensado para resistir el paso del tiempo y las variaciones de temperatura, gracias a su estructura de acero galvanizado en caliente, un material duradero que protege frente a la humedad y la corrosión.

Uno de sus principales atractivos es su alto grado de personalización. El comprador puede elegir tanto el color exterior de la vivienda como los marcos, puertas y ventanas, adaptándola a su gusto y al entorno donde vaya a instalarse. Las puertas están fabricadas en acero, mientras que las ventanas son de acero plástico, un material que combina rigidez, aislamiento y bajo mantenimiento.

Aislamiento ligero y eficaz

La vivienda utiliza paneles sándwich EPS como material base para las paredes. Este tipo de panel está formado por dos capas de chapa de acero con un núcleo de poliestireno expandido (EPS) en su interior. El resultado es un aislamiento térmico y acústico adecuado, además de una estructura ligera y fácil de ensamblar.

El EPS, conocido por su uso en la construcción sostenible, ayuda a mantener temperaturas estables en el interior, reduciendo la pérdida de calor en invierno y evitando el sobrecalentamiento en verano. Además, estos paneles ofrecen cierta resistencia a la humedad, lo que los convierte en una opción práctica para climas templados o secos.

Diseño funcional y montaje rápido

En su configuración estándar, la casa incluye dos dormitorios, una sala de estar, una cocina y un baño, lo que la hace perfectamente habitable para una pareja o una pequeña familia. El interior puede adaptarse según las necesidades del comprador, ya que la estructura modular permite reorganizar espacios o añadir divisiones internas.

Otro de sus puntos fuertes es la facilidad de instalación. Según el fabricante, la vivienda puede montarse en cuestión de horas con un pequeño equipo y sin necesidad de maquinaria pesada.

Por su precio y características, esta vivienda prefabricada se sitúa como una de las opciones más llamativas del mercado digital. Con un coste inferior a 7.500 euros, ofrece un refugio completamente funcional y personalizable, sin los gastos ni los compromisos de una construcción tradicional. Su diseño modular permite, además, unir varias unidades para crear espacios mayores, lo que abre la puerta a proyectos turísticos, viviendas familiares ampliadas o incluso pequeños negocios rurales.

En definitiva, esta casa prefabricada de AliExpress demuestra que el concepto de hogar está cambiando. Ya no hace falta gastar una fortuna para tener un techo propio, sino encontrar soluciones que combinen precio, practicidad y personalización. Y por poco más de siete mil euros, esta vivienda lo ofrece todo: estructura sólida, materiales eficientes y la posibilidad de construir un hogar con tus propias manos.