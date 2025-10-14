Una mujer vive tres años en una casa prefabricada en España y explica su experiencia: «Nos hemos acostumbrado, pero...»

En los últimos años, con el precio de la vivienda por las nubes, las casas prefabricadas han ganado popularidad entre los ciudadanos. Se considera que estos inmuebles son una alternativa más eficiente y asequible que la construcción tradicional.

A pesar de las ... ventajas que ofrece una casa prefabricada, son muchas las personas que no se atreven a comprar y residir en una. Y es que algunos temen que la infraestructura no sea duradera o genere demasiados problemas.

Para tomar una decisión de este tipo, lo mejor es conocer experiencias reales de gente que sí habita en estos hogares. Esther Reeds es una malagueña que adquirió hace tres años una casa prefabricada. En un vídeo publicado en su perfil de TikTok explica si realmente merece la pena.

La experiencia de una mujer que ha vivido durante tres años en una casa prefabricada en España

Esther Reed indica que lleva tres años viviendo con su pareja en una casa prefabricada de 28 metros cuadrados. La mujer, de 27 años, ofrece su punto de vista en basa a su experiencia personal. «La pobre ya tiene heridas y marcas de guerra. Se ha deteriorado bastante», sostiene.

Tras estas declaraciones, la creadora de contenido procede a mostrar cada una de las estancias. «Empezamos por el dormitorio. No cabe nada y es bastante incómodo entrar aquí. Tenemos una cama canapé y nos permite tener más almacenamiento», detalla.

Esther dispone de un pequeño escritorio para trabajar. «Es chiquitito», comenta. Su novio, en cambio, se montó en el mismo terreno una oficina externa en una caseta. Respecta a la cocina, la malagueña considera que es «bastante grande para las dimensiones de la vivienda». «Yo creo que sin esto me hubiese hartado mucho antes. Nos ha permitido sentirnos mejor. No me puedo quejar», afirma.

Sobre el salón, la mujer explica que tan solo hay 10 centímetros de distancia entre el sofá y la tele. «Lo tenemos así abierto porque mi gato duerme aquí. Es su cama y su lugar seguro, no se lo queremos quitar. Ya nos hemos acostumbrado, pero es verdad que es un poco claustrofóbico», sostiene.

Por último, muestra el baño y da su oponión. «Tiene un tamaño bastante bueno. Hay ducha, váter... Aun así, se nos ha quedado pequeño», concluye.