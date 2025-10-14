Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este martes 14 de octubre

Busca un piso para comprar en Madrid por 160.000 euros y lo que encuentra le deja sin palabras: «Vais alucinar»

Álvaro Barco comprobó qué inmueble es posible adquirir en el barrio de Usera con ese importe

Compra un piso de 19 metros cuadrados por 90.000 euros: «Lo vi como una oportunidad impresionante»

Busca un piso para comprar en Madrid por 160.000 euros y lo que encuentra le deja sin palabras: «Vais alucinar»
Busca un piso para comprar en Madrid por 160.000 euros y lo que encuentra le deja sin palabras: «Vais alucinar» ABC

V.L

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La vivienda en España está cada vez más tensionada. Muchos analistas aluden a que una de las causas de este problema enquistado en nuestro país es la insuficiente oferta para tanta demanda.

Esta, entre otras, hace que el precio de las casas ... sea cada vez más altos, lo que, a su vez, aleja a muchas personas que aspiran a adquirir un vivienda en propiedad, especialmente a los más jóvenes condicionados también por bajos salarios.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app