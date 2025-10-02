Jordi Cruz explica cómo cocina el flan con la receta que le ha enseñado Pepe Rodríguez: «Quedan perfectos»

Si pensamos en un postre clásico de la gastronomía española, seguro que a muchos se les viene a la cabeza el flan. Este plato dulce que se suele hacer a base de huevo es tan popular que lo podemos encontrar en cualquier supermercado, ... pero que eleva su sabor con su versión casera.

Más allá de pedirlo en un restaurante, podemos plantearnos la opción de cocinar un flan nosotros mismos en casa, eligiendo una buena receta de las muchas que rondan por internet.

Una muy interesante puede ser la que ha revelado el chef Jordi Cruz a través de sus redes sociales, donde suele compartir todo tipo de recetas.

En el caso del flan, el catalán especifica que se trata una receta que no es propia y que resulta una de las «poquísimas» que le ha enseñado su colega el también chef Pepe Rodríguez. De este modo, Jordi comparte tanto los ingredientes que utiliza como un vídeo de su preparación detallada, para que cualquiera pueda seguir los pasos del cocinero.

Según asegura, con versión la versión de Pepe los flanes «quedan perfectos», siendo una receta sencilla de pocos ingredientes pero en la que hay que seguir ciertos detalles a la hora de cocinar: «Lleva pocos elementos pero hay que respetar estas cuatro pautas», indica. Antes de ponerse manos a la obra y mostrar los pasos a seguir, Cruz resalta lo siguiente sobre la receta de su amigo Pepe: «Tiene todo lo que debe que tener un flan. Importante: buenos huevos y vainilla».

Te dejamos con la lista de ingredientes y medidas que necesitas para hacer la receta de flan que Pepe Rodríguez ha enseñado a Jordi Cruz y la elaboración a seguir:

Ingredientes 575 gramos de nata al 35% materia grasa

95 gramos de azúcar o 105 de erythritol

120 gramos de yema de huevo

1 gramo de semilla de vainilla

Elaboración

1. Mezclar los ingredientes:

En un bol, incorporar la nata, las yemas, el azúcar y las semillas de vainilla. Batir suavemente, evitando que entre mucho aire, preferiblemente con batidora de mano.

2. Reposar la mezcla:

Jordi Cruz recomienda hacer la mezcla el día anterior y dejarla reposar en la nevera, de esta manera, explica, perderá las burbujas y mejorará la textura final.

3. Preparar el caramelo:

Fundir azúcar en un cazo a fuego bajo, añadiendo en dos veces para lograr un caramelo dorado. Verter media cucharadita en el fondo de cada flanera de forma irregular.

4. Verter la mezcla en las flaneras:

Llenar las flaneras con la mezcla y retirar la espuma superficial. Tapar cada molde con film de cocina de manera individual para evitar que entre vapor.

5. Cocción al baño maría:

Colocar las flaneras en una bandeja de horno, añadir agua recién hervida hasta el borde de esta y hornear entre 120-130 grados durante una hora y media, con calor arriba y abajo.

6. Enfriar y desmoldar:

Cuando estén fríos, desmoldar con cuiado y servir.

Como broche final a la receta, Jordi Cruz también recomienda como acompañamiento una galleta Feuilletine hecha con las claras sobrantes del flan, y un cremoso de caramelo y chocolate para completar el postre. Así, siguiendo estos pasos y recomendaciones de Jordi y Pepe, puedes obtener un flan casero, cremoso y rico.