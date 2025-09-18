Jordi Cruz, sin filtros sobre las jornadas laborales en la hostelería en España: «Hemos pasado de ser espartanos a hacer solo 8 horas»

Jordi Cruz es uno de los chefs más prestigiosos de España. Se introdujo en el mundo de la gastronomía desde bien pequeño y con tan solo 14 años comenzó a trabajar en cocinas profesionales.

Con varias estrellas Michelin y una extensa carrera, el cocinero ha podido comprobar de primera mano cómo, poco a poco, ha cambiado el sector de la hostelería. De esto mismo ha hablado en una entrevista para el podcast 'Se me Antoja'. El propietario del restaurante ABaC es muy claro y explica cómo han evolucionado las jornadas laborales y, en general, su oficio en nuestro país.

Jordi Cruz explica cómo han cambiado las jornadas laborales en la hostelería en España

Jordi Cruz ha explicado en el podcast 'Se me Antoja' como ha evolucionado su profesión. El chef español ha sido muy claro y asegura que «hay un cambio generacional». «En cinco años ha variado la forma de pensar de nuestro oficio. Hemos pasado de ser espartanos, de meterle 14 horas, de verlo como algo bonito y sacrificado a buscar un equilibro, a hacer solo ocho horas, a entenderlo de una forma totalmente distinta», aclara.

El cocinero indica que a él, «como purista del oficio», le ha faltado un margen de tiempo para adaptarse. «Cuando intentas hacerlo muy bien, que tu restaurante funcione y estás en la tele... Además, tengo varios locales, la presión de mi mujer, que me quiere ahí también... Lo ves todo muy raro y estás ahí dando tumbos y los estás dando solo», sostiene.

En este sentido, el jurado de 'MasterChef' confirma que en más de una ocasión se ha sentido solo. «Y más en los tiempos que corren, que son muy jorobados», concluye.