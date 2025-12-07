Suscribete a
Joaquín Capel, hostelero, sobre el dinero que se necesita para abrir un restaurante en Madrid y cuánto se tarda en recuperarlo: «A día de hoy, un local te cuesta un millón de euros»

El CEO del Grupo ConFuego ha explicado cómo ha cambiado el modelo de negocio en la capital y qué hace falta para que un local de restauración sea rentable

M. A.

Encontrar el negocio ideal en el que invertir no es un trabajo sencillo, aunque hay varias figuras que han logrado hacerlo con gran éxito. Es el caso de Joaquín Capel, que desde hace más de una década ha creado un imperio millonario junto ... a su hermano en el mundo de la hostelería con Steakburger, Oven, Santita, Pizzart y Pura Kaffeina. De sus mentes han salido estas cinco marcas de restauración, todas ellas agrupadas bajo el paraguas del grupo ConFuego, que, a día de hoy, son algunas de las más reconocidas del sector.

Reporta un error en esta noticia
