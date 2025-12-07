Joaquín Capel, hostelero, sobre el dinero que se necesita para abrir un restaurante en Madrid y cuánto se tarda en recuperarlo: «A día de hoy, un local te cuesta un millón de euros»

Encontrar el negocio ideal en el que invertir no es un trabajo sencillo, aunque hay varias figuras que han logrado hacerlo con gran éxito. Es el caso de Joaquín Capel, que desde hace más de una década ha creado un imperio millonario junto ... a su hermano en el mundo de la hostelería con Steakburger, Oven, Santita, Pizzart y Pura Kaffeina. De sus mentes han salido estas cinco marcas de restauración, todas ellas agrupadas bajo el paraguas del grupo ConFuego, que, a día de hoy, son algunas de las más reconocidas del sector.

El empresario aprendió a trabajar en restauración gracias a los años que pasó en el departamento de inversiones de Telepizza. Fue en la cadena de pizzerías donde comenzó a desarrollar esta mentalidad emprendedora y donde también conoció de primera mano el negocio desde el punto de vista de la gestión financiera. Gracias a esta experiencia, ha conseguido relanzar su grupo empresarial con éxito: acumula ya 26 locales en el centro de Madrid y cuenta con una facturación anual en este 2025 de entre 35 y 40 millones de euros.

De todo el trabajo que ha habido detrás de la apertura de su primer local en la capital hasta convertir sus marcas en algunas de las más reconocidas del sector de nuestro país ha hablado Joaquín Capel en el podcast Gastroconnect. Allí, ha dado también algunas claves de su éxito, así como de la inversión inicial que tuvieron que hacer.

Joaquín Capel, CEO del Grupo ConFuego, explica cuánto cuesta abrir un local en Madrid

Joaquín Capel abrió el primer local de Steakburger, su primera idea de negocio basada en las hamburguesas, en el año 2011. La zona elegida fue la calle Virgen de los Peligros, en pleno centro de Madrid, junto a Gran Vía. No fue una decisión sencilla de tomar, pues, en aquel momento, el turismo era mucho menor y el esfuerzo que tuvieron que hacer para que esto saliera adelante fue mucho mayor.

El objetivo era encontrar «algo que fuera barato» y que se pudiera gestionar «con pocos recursos» para que la inversión «fuera menor». Eligieron un local de un tamaño por debajo de los 200 metros cuadrados para no tener que dedicarle mucho dinero al alquiler del sitio, en torno a los 4.000 euros de renta, y fue un acierto: «Funcionó muy bien. A partir de ahí decidimos crecer y montar otro en Luchana, un barrio completamente diferente, más turístico».

Con el éxito de este segundo local llegó el punto de inflexión para los Capel, que decidieron llevarse Steakburger hasta una de sus localizaciones más míticas del momento: la calle Fuencarral, en pleno barrio de Malasaña, donde continúan a día de hoy como uno de los restaurantes con más afluencia de la zona centro.

No obstante, desde que ellos decidieran emprender por primera vez, el negocio de la restauración ha cambiado radicalmente y se ha encarecido mucho. Poco tienen que ver los precios que pagaron entonces por los establecimientos situados en zonas tan céntricas como Gran Vía con los que se ven a día de hoy, admite el CEO de ConFuego: «No tiene nada que ver en términos de alquiler, probablemente sean 10 veces lo que se pagó en Virgen de los peligros. Es completamente distinto el modelo de negocio».

Cuando comenzaron en 2011, la inversión media del empresario para abrir un local en la capital español era de «250.000 euros más o menos». Unas cifras que se quedan muy lejos de lo que supone a actualmente abrir un restaurante en la ciudad a nivel económico: «A día de hoy, un local te cuesta 1 millón de euros aproximadamente. Echamos mucha carne al asador», ha admitido el emprendedor, al hablar del dinero que invierte en cuanto a decoración o equipos.

Cuánto se tarda en recuperar la inversión tras abrir un restaurante en Madrid

Preguntado por cuándo se recupera la inversión hecha en un nuevo local, Capel ha admitido que es algo que «depende mucho de los locales». «En general tienen un 'rump up' (el tiempo que se tarda en ser completamente productivo) que puede estar entre uno y dos años. A partir del segundo año, si no estás ganándole dinero, igual tienes que repensarlo, reconducirlo o cambiar de modelo de negocio», ha apuntado desde su experiencia.

En su caso concreto, en el Grupo Con Fuego el retorno «suele ser de tres o cuatro años para recuperar la inversión»: «Entre seis meses y un año, tienes EBITDA negativo. A partir de seis meses, empiezas con EBITDA positivo. Hay locales donde no ha sido así, pero ese es en general nuestro modelo de negocio, prácticamente en el 90% de restaurantes».

La clave para conseguirlo, explica Joaquín, ha sido ser muy «conservadores a la hora de crecer» y hacerlo siempre con recursos propios. Aunque se han consolidado como una empresa muy sólida, tratan de no abrir demasiado locales al año para evitar deuda. «Estamos creando un negocio profesionalizado para el futuro, no para hoy», ha sentenciado este en Gastroconnect.