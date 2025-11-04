Suscribete a
De arruinarse con un negocio inmobiliario en la crisis de 2009 a facturar más de 60 millones con sus restaurantes: el milagro del Grupo Saona

En apenas un mes, Gonzalo Calvo pasó de cerrar su empresa inmobiliaria tras gastarse «hasta su último centavo» a fundar una de las cadenas de restaurantes más importantes de España

M. A.

Saber tocar fondo es una parte importante que cualquier emprendedor que se preste debe saber administrar. Bien lo entiende Gonzalo Calvo, fundador y CEO del Grupo Saona, que ha aprendido cómo funciona la vida del empresario a base de errores y aciertos. Fue así ... como creó la cadena de restaurantes Saona, que cuenta ya con cerca de 70 locales por toda España, factura más de 60 millones de euros cada año y empieza a pensar ya en expansión internacional.

