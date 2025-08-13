Pitingo, contundente contra Óscar Puente tras sus declaraciones sobre los incendios en España: «Los trenes no llegan antes...»

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, no ha estado ajeno esta semana a los incendios que están golpeando a algunos puntos del territorio español. Pero lo ha hecho, sobre todo, para cargar contra sus contrincantes políticos.

Video. Mañueco, sobre las publicaciones de Puente en X EP

«Este a Mañueco le pilla más cerca que los de Castilla y León. Igual puede echarle una mano a Juanma [Moreno]», llegó a publicar en 'X' (antiguo Twitter), un mensaje posteriormente eliminado. Hacía alusión al incendio forestal en Cádiz, lugar donde se encontraba de vacaciones el popular Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, para atacar, también, a Moreno, el barón andaluz del PP.

«Dónde estará Juanma que no ha aparecido ni por la mezquita ni por Tarifa. Y la prensa andaluza tan locuaz y tan crítica conmigo. Tiene que andar lejos», insistió, posteriormente, para señalar a Moreno. Asimismo, se dirigió a Alberto Núñez Feijóo. «¿Te ha contado [Mañueco] qué tal el tiempo en Cádiz?. En CyL está calentita la cosa».

Esta serie de publicaciones generaron numerosas reacciones que reprocharon al exalcalde de Valladolid el uso con fines políticos de sucesos como los incendios mientras huye de sus responsabilidades en el caos constante ferroviario que afecta a Andalucía.

De hecho, en esta línea se ha pronunciado el cantaor andaluz Pitingo contra los mensajes de Óscar Puente en sus redes sociales. «Óscar, los incendios no se apagan con tus chistes y los trenes no llegan antes con tus tuits. Menos trollear y más trabajar, que vas camino de ser el primer ministro de Transportes especializado en Twitter y no en transporte».

En el inicio del mes de agosto, por ejemplo, una avería en una catenaria afectó en Andalucía a unos 2.200 pasajeros, que quedaron atrapados en los trenes durante hasta diez horas.

En relación a las críticas que ha recibido, este miércoles, en la comparecencia en Almería junto al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sobre las obras del Viaducto de los Feos en el marco de la construcción de la conexión ferroviaria en Alta Velocidad entre Murcia y Almería, Puente se ha defendido. «He expresado indignación a mi manera, me sale la ironía, el sarcasmo». Y ha añadido que «quien se ríe de la gente es quien sigue en Cádiz de vacaciones, que no ha aparecido por Tarifa».