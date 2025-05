Un estadounidense que vive en España, sorprendido por lo que ocurre en nuestro país al comprar estos productos: «Cuando me dio el ticket...»

Cuando una persona se muda a otro país, inicia una nueva etapa en su vida en la que debe acostumbrarse a nuevas formas de relacionarse o de vivir el día a día.

Hay situaciones cotidianas en las que, aunque no exista ningún tipo de complicación, pueden seguir soprendiendo incluso cuando la persona ya lleva una temporada residiendo en el lugar.

Es lo que le ha pasado a Nick, un joven estadounidense que vive en España, y al que sigue sorprendiendo lo que ocurre en nuestro país cuando compras algunos productos.

Un estadounidense sorprendido por lo que ocurre en España al comprar

«Algo que me encanta de la vida en España o en Europa en general es lo que pasa cuando compras cosas como tecnología», comienza en su vídeo.

Explica que fue a un centro comercial para comprarse nuevos auriculares: «La dependienta me dio el ticket y me dijo 'tres años de garantía' y le contesto 'no gracías'». La trabajadora insistía en este dato y él le decía que no lo quería.

Todo era una confusión ya que la mujer no le estaba vendiendo nada sino que le estaba informando de que disponía de este seguro. «En Estados Unidos estamos acostumbrados a que cuando compras algo nunca viene con garantía automáticamente, siempre tienes que comprarla como un extra», razona.

Es por ello que todavía no se ha acostumbrado a que algunos productos como los tecnológicos lo lleven integrado y por ello ha elogiado «la protección del consumidor» que considera muy «buena». «Me encanta», concluye.

A muchos les ha sorprendido que en Estados Unidos no exista la garantía incluida en el producto ya que muchos lo daban por hecho, aunque otros confiesan que prefieren el modelo estadounidense para decidir si la quieren o no.