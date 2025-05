Una española que vive en Reino Unido hace un llamamiento al Gobierno de este país al no poder volver a España: «Nadie me lo había dicho»

Tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea en enero de 2020, los estudiantes españoles que deciden formarse en centros o universidades británicas deben solicitar un visado específico de estudios de corta o larga duración, dependiendo del tipo de formación al que quieran optar.

Una vez finalizado este periodo, el estudiante puede solicitar un visado de graduado. Esta vía permite a aquellos que hayan completado un título de educación superior y hayan permanecido en el Reino Unido durante dos años trabajar en cualquier actividad y cambiar a un visado de trabajo si encuentran un puesto adecuado.

No obstante, lo que parte siendo una oportunidad de aprendizaje, puede convertirse en una experiencia problemática. Esto es lo que le ha sucedido a una española que se encuentra estudiando en Londres y ha denunciado que no puede volver a España.

En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@minisgar24), Minerva García ha compartido su situación: «Soy una española viviendo en Londres y te cuento por qué tengo una restricción en la visa y no puedo volver a España».

Los problemas de una española con su visa de estudiante en Reino Unido

«Resulta que a mí esto nadie me lo había dicho», comienza explicando Minerva, que cuenta que, al ser estudiante en Reino Unido, si sale del país por un «periodo prolongado», considerado esto más de una semana, se entiende que no quiere permanecer allí. De esta forma, cuenta, «si tú aplicas luego a la visa de graduado, te la pueden denegar».

La joven explica que esta restricción de más de una semana no se aplica si el estudiante está de vacaciones. Sin embargo, Minerva se encuentra en el periodo conocido como 'summer term', durante el que no tiene clase, pero debe realizar la 'dissertation' -el equivalente al TFM en España-. «Se considera que estoy estudiando y no puedo salir del país. Pues me parece maravilloso», comenta.

Sin embargo, la imposibilidad de salir de Reino Unido no es el único problema al que se enfrenta la estudiante española, que no puede acceder a un empleo a tiempo completo: «Tampoco puedo trabajar más de 20 horas, o sea, hay una restricción en la visa, lo cual me parece una putada porque estoy pagando un alquiler».

«Entonces, ¿qué hacemos?», pregunta la joven desesperada. «Esto es un llamamiento ya al Gobierno de Reino Unido, me cago en el Brexit y me cago en todo. ¿Cómo puedo, de estudiante, vivir 20 horas trabajando, pagar alquiler, pagar transporte porque es carísimo e intentar tener una vida social?», denuncia.

Minerva comprende que, en caso de que estuviera estudiando a tiempo completo, no se le permitiera trabajar «porque no te da la vida» y, por tanto, tuviera la restricción de horas. Sin embargo, en un periodo de descanso, como es el 'summer time', durante el que realiza su proyecto de final de curso, reclama: «Déjame trabajar, es que no lo entiendo, ¿tan difícil es?».

«Ni puedo volver a España, ni puedo trabajar más horas. Yo no sé exactamente cuál es el raciocinio que tiene esta gente, pero hasta ahora no lo veo yo muy claro. En fin, fin del comunicado», concluye la joven en el vídeo.