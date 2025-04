Un estadounidense que vive en España, muy duro con este aspecto físico de los españoles: «No me matéis»

Adaptarse a una nueva cultura implica enfrentarse a diversos choques culturales que pueden abarcar desde la forma de saludar hasta los horarios de las comidas. Estas diferencias, aunque a veces sutiles, pueden sorprender a quienes se trasladan a otro país. Un ejemplo reciente de estos choques es el revelado por 'Travelingwithtrav', un creador de contenido estadounidense que reside en Madrid que, a través de su cuenta de TikTok, compartió una observación sobre los españoles que ha generado un gran debate en las redes sociales.

En el vídeo, el creador de contenido estadounidense señaló: «Viviendo en España, un choque cultural que he tenido es lo pequeñas que son las personas de aquí». No obstante, consciente de que su comentario podría atraer las críticas de muchos españoles, añadió: «No me matéis en los comentarios». Asimismo, reconoció que su propia estatura podría influir en su percepción: «Sí, lo sé, soy alto, mido 1,90, pero no sabía lo pequeños que son».

¿Es cierto que los españoles somos bajitos?

Estas declaraciones han suscitado un amplio debate en las plataformas digitales. Sin embargo, según los últimos datos respecto a la altura de los españoles, recopilados en 2019, la estatura promedio de los hombres españoles es de aproximadamente 1,76 metros, mientras que la de las mujeres ronda los 1,62 metros. Estas cifras sitúan a España en una posición intermedia en comparación con otros países europeos, superando a algunas naciones vecinas pero quedando por detrás de otras, especialmente de las del norte de Europa.

Por otro lado, es relevante destacar que, en las últimas décadas, la estatura media en España ha experimentado un incremento notable. Desde los años 80, los hombres han ganado en promedio tres centímetros, alcanzando los 1,76 metros en 2019. Mientras que las mujeres, por su parte, han experimentado un aumento más moderado, situándose en 1,62 metros . Este crecimiento se atribuye a mejoras en la nutrición, condiciones de vida y atención médica.

Cabe destacar que la percepción de 'Travelingwithtrav' puede estar influenciada por su propia estatura de 1,90 metros, que supera significativamente la media española. Asimismo, es importante considerar que la estatura media varía según las regiones dentro de España. Por ejemplo, en el norte del país, especialmente en áreas como Sabiñánigo, se registran estaturas promedio más altas que en otras zonas.