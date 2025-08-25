Una española que vive en Países Bajos confirma cuánto dinero se gana en este país: «Y esto en una tienda»

La precariedad laboral, la inflación desbocada y la dificultad para acceder a una vivienda digna son algunas de las razones que empujan a muchos españoles a buscar oportunidades más estables fuera de nuestras fronteras. Entre los destinos europeos más codiciados por quienes hacen las maletas se encuentra Países Bajos, un país que no solo ofrece una economía sólida, sino también salarios notablemente superiores a los de España. En concreto, el salario mínimo para mayores de 21 años en el país neerlandés asciende a 2.123,40 euros, una cifra que contrasta radicalmente con la realidad salarial española. Este contraste ha sido precisamente lo que ha motivado a muchos jóvenes a plantearse una nueva vida en el norte de Europa. Una de ellas es Nei, una española que reside en Países Bajos y que ha utilizado su cuenta de TikTok para revelar cuánto se cobra en el país neerlandés.

«Cuando decidí que quería vivir aquí, lo que más me repetían era 'allí todo es más caro'», recuerda la española. Un argumento habitual con el que muchos tratan de rebajar el entusiasmo de quienes piensan emigrar. Pero como ella misma aclara, el precio de la vida es más elevado, sí, pero también lo es el salario. Y lo explica con claridad: «En España el salario mínimo interprofesional es de 1.184 euros por catorce pagas y de 1.327 en doce. En cambio, en Países Bajos, desde 2.250 euros brutos, pues el doble».

Una diferencia que, según cuenta, se nota incluso en trabajos que no requieren estudios superiores ni cualificaciones técnicas. «Todo esto a tiempo completo», matiza, antes de pasar a explicar su propia experiencia como dependienta en una tienda de ropa. Un empleo que en España rara vez supera los 1.200 euros al mes incluso en jornada completa.

«Os pongo mi propio ejemplo, yo he trabajado en una tienda de ropa como dependienta. He trabajado tanto 32 horas como 24, en ningún momento tiempo completo, solo tiempo parcial», explica. Aun así, sus cifras sorprenden: «Trabajando 32 horas, teniendo en cuenta que los jueves, de 19.00 a 22.00, se cobra el 200%, por nocturnidad, y los domingos se cobra el 150% extra, más comisión mensual… yo he cobrado alrededor de 2.200 euros mensuales, más o menos». Incluso trabajando menos horas, el salario sigue siendo considerablemente superior al español: «En cambio, trabajando 24 horas, mismas condiciones, alrededor de 1.700 euros. Y esto en una tienda», subraya.

Para que el contraste quede aún más claro, la joven apunta a los datos oficiales del país: «Para que os hagáis una idea, en 2023 el salario medio mensual en los Países Bajos fue de 5.190 euros». Por último, ante ese nivel de ingresos generalizado, la creadora de contenido lanza una reflexión que pone todo en perspectiva: «2.000 euros ya no parecen tantos», concluye.