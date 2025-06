Una española que vive en Países Bajos, sin palabras por lo que pasa allí en esta época del año: «Es muy fuerte»

Es sabido que el clima de España es muy admirado. Cada zona, dentro y fuera de nuestro país, tiene sus particularidades y en función de la latitud, la altitud y la proximidad al mar cambian los ambientes y las estaciones son más o menos extremas. La lluvia, el bochorno o las horas de sol se resienten.

Por ese motivo es habitual que muchos muestren en redes sociales las sorpresas del tiempo y el clima que descubren cuando están en otro país. Es habitual ver, por ejemplo, a norteamericanos o británicos que pueden ser nómadas digitales y que se aventuran a instalarse en la Costa Blanca o del Sol en busca de una mayor calidad de vida.

Estas diferencias también las perciben, en otro sentido, los miles de españoles que emigran desde países más sureños o a países nórdicos. Andrea es una de ellas: una zamorana que está viviendo en Países Bajos desde hace caso dos años y que ha visto como su último vídeo en su TikTok (@andreatemprano7), hablando precisamente de las horas de luz, ha empezado a viralizarse en las últimas horas.

«Me entenderán los que viven en el norte»

«Vale, esto es algo que me entenderán los que viven en el norte de Europa porque esto en España pasa, sí, pero es que aquí es muy fuerte», empieza Andrea sus explicaciones mientras va paseando por una calle de Ámsterdam. La joven explica que allí en invierno «anochece como a las 3.30-4 horas y tú cuando acabas de trabajar es como que sientes que tu día ya ha acabado».

Así, Andrea remarca que uno va a trabajar, «o a donde sea» pero que siempre el sentimiento al llegar a casa es de que «the day is over (el día ya se ha acabado)» y que por ese motivo muchos sienten la necesidad cenar e ir a dormir ya y no hacer gran cosa. En cambio, en esta época del año, enseña que la luz diurna alarga mucho más: de hecho, comenta que son las 20.30 horas y todavía se ve sol directo.

«Estoy pensando.. 'vale, ¿qué hago ahora? ¿qué me pongo a hacer ahora antes de cenar?», sigue Andrea con su reflexión. Ella confiesa que, a pesar de vivir en otro país, sigue cenando en horario español. «Es muy fuerte cómo te cambia el ánimo que haya luz». «¡Luz natural! Que no tengas que encender las bombillas, la luz de tu casa...», enfatiza ella, que acaba ironizando con que su compañero de piso sí que las seguirá encendiendo. «Pero es que ésta luz... por favor..», acaba ella feliz.

Varios internautas han comentado su publicación, con comentarios de todo tipo. «Vivo en Ámsterdam y es brutal el cambio de horas de luz», le contesta una tal Sam, mientras que otra internauta comenta que eso es «literal. El invierno aquí es súper deprimente» pero que cuando llega el verano «casi se te olvida de que en invierno apenas tenías ganas de existir».