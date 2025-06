Una española que vive en Países Bajos, indignada con lo que debe pagar por la sanidad en este país: «Te puedes gastar hasta...»

Las redes sociales continúan dejándonos ver distintas realidades que quizás desconocíamos sin tener que movernos hatsa ellas. Es el caso de esos españoles que se van a otro país a buscarse la vida y formarse, y que utilizan las plataformas digitales para compartir sus descubrimientos, u ofrecer consejos a quienes deciden irse de viaje a donde residen.

Por ejemplo es el caso de Carmen, una española que reside en Países Bajos y que en Tik Tok sube contenido con el usuario @_carmeen23.

Los Países Bajos, famosos por su alta proporción de personas altas y por su economía basada en la exportación de flores y productos agrículos, es conocido por varios aspectos que lo hacen un lugar exclusivo: paisaje repleto de canales, molinos de viento, tulipanes, queso gouda y una gran cultura de la bicleta, pasando además por sus conocidos 'coffee shops'.

Además cabe destacar su sistema sanitario, aunque para la joven española «la sanidad no es un punto positivo». Al menos así comienza destacando Carmen en un vídeo que es viral en la red social de Tik Tok. La chica explica que cada ciudadano en el país donde vive actualmente debe pagar obligatoriamente un seguro médico mensual, lo que vendría a ser «la mutua en España».

«La falta de contratación de este seguro está sancionado con una multa, además de tener que abonar todos los gastos de la atención médica que se hubiera recibido», apunta la creadora de contenido, que ahonda en que mínimo, se gastan 150 euros mensuales para cubrir todos los gastos de la atención que se hubiera recibido.

Sobre esto que cuenta la chica, el Ministerio de Trabajo apunta en su web que el seguro de asistencia sanitaria en Países Bajos es un seguro obligatorio y debe concertarse personalmente con una aseguradora.

Se hace para evitar el uso innecesario del médico, algo distinto a lo que ocurre en España

Aunque las excepciones son muchas. «Un análisis de sangre cuesta 150 euros que no están incluidos en esos 150 que estás pagando cada mes», explica. El seguro médico básico cubre servicios como consultas con el médico de cabecera, hospitalización y algunos medicamentos. A no ser que se trate de un paciente con una enfermedad crónica que requiera de constante atención, el seguro médico mensual a menudo no cubre la atención recibida durante el año.

«La ley dice que te puedes gastar hasta 380 euros en análisis, pruebas, o lo que sea, y cuando llegas a ese tope, te lo paga la mutua...», cuenta Carmen, que explica que esto se hace para evitar el uso innecesario del médico, algo muy distinto a lo que ocurre en España. «Me ha impactado», finaliza.

A un hospital hay que acudir con la tarjeta que certifica que el paciente está asegurado, o con una tarjeta bancaria para pagar in situ la atención médica recibida. Este elevado gasto es de lo que se quejan muchos pacientes, holandeses y especialmente extranjeros, como Carmen, que han tenido acceso a la atención sanitaria de sus países de origen sin tener que dejarse el sueldo del mes en ello.