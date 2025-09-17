Una española que vive en Finlandia explica lo que hace la Policía de allí con los niños: «Un país de otro mundo»

La policía es la autoridad más visible que hay en cualquier sitio por remoto que sea y habitualmente suele llamar la atención porque cada cuerpo policial, y cada país, tiene unas normas y unas formas de actuación que a algunos pueden chocar. Además, su uniforme, armas y vehículos suelen ser llamativos y motivo de interés entre muchos.

Todo ello hace que, en general, todo el mundo tenga una percepción mental y social de la policía y su papel. Incluso entre las nuevas generaciones, los agentes uniformados suelen generar mucha curiosidad, admiración o por el contrario un cierto miedo. En todo caso, la perspectiva depende mucho de la educación: en los países nórdicos, por ejemplo, se ve como un servicio de proximidad y preventivo.

Eso no quita que a los niños de allí les pueda dar un cierto temor. Ahora Marina, una española que vive en Finlandia, ha querido explicar algo al respecto que le ha sorprendido mucho de allí. Ella suele contar en su TikTok (@ma5rina) choques culturales y ahora ha aprovechado para explicar algo que hace la Policía allí que le ha parecido «de otro mundo».

«Hasta motos y coches»

«La policía finlandesa hace campañas para los niños para enseñarles de que no deben de tenerle miedo», explica ella, que añade que «deben de confiar en ellos para contarles cualquier cosa mala que pase». Lo sorprendente de la historia es que, como muestra con imágenes, el cuerpo montó una especie de 'stand' en la zona comunitaria de un centro comercial.

Marina destaca que «tenían hasta motos y coches para que los niños se subiesen». También podían ver de cerca y tocar los trajes, hablar con ellos y daban merchandising variado, centre los que destacan globos. «Esto es un país de otro mundo», sentencia ella.

El vídeo ha empezado a despertar mucho interés y también ha sido objeto de algunos comentarios. «No sabes qué son las jornadas de puertas abiertas. Se llevan haciendo décadas en España», le ha espetado un seguidor, al que ella contesta que «en mi vida he visto eso en España».

Además, algunos han aprovechado el vídeo para dar su opinión sobre las fuerzas de seguridad. «Nunca hay que fiarse de los policías», apunta otro internauta, mientras que un tal Cisco asegura que «si tu hijo se pierde vas a estar deseando que la policía lo encuentre» y que por eso motivo «debes enseñarle que ellos son buenos y en quién confiar si se pierden».