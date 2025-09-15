Un venezolano que vive en España lanza este claro mensaje a sus compatriotas: «Solo necesitas 100 euros para traerte a tu familia aquí»

La Navidad siempre ha sido sinónimo de reencuentro. Es ese momento del año en el que las familias dejan a un lado la rutina diaria para reunirse en torno a una mesa, compartir recuerdos y crear nuevos. Sin embargo, para miles de personas que han tenido que emigrar, esas fechas traen consigo una mezcla de nostalgia y esperanza. Cambiar de país supone empezar de cero, pero también dejar atrás a quienes más se quiere. Para esas personas, diciembre no siempre significa compañía, sino la ausencia de aquellos abrazos que la distancia vuelve imposibles.

Consciente de esa realidad, la agencia de viajes 'Arcadia Viajes España' ha lanzado una propuesta especialmente dirigida a los venezolanos que viven en España. A través de su cuenta de Instagram, la empresa anunció una iniciativa destinada a que los migrantes puedan reunirse con sus seres queridos en estas fiestas: «Con solo 100 euros de inicial ya puedes asegurar el pasaje de tu familiar desde Venezuela a España», señalaron en su cuenta de redes sociales.

La fórmula, aseguran, es sencilla y transparente. «El resto lo pagas en cuotas cómodas y con el respaldo de Arcadia Viajes, que tiene oficinas físicas en Madrid y Barcelona», detallaron desde la agencia, subrayando la confianza que ofrecen con su presencia en dos de las principales ciudades españolas.

Una propuesta que apela al corazón

La promesa de poder reencontrarse con los suyos estas navidades parece al alcance de la mano gracias a esta promoción que, en palabras de la propia empresa, busca ofrecer más que un simple servicio: «Solo necesitas 100 euros para traerte a tu familia de Venezuela a España a que pasen las navidades contigo».

En el vídeo, 'Arcadia Viajes' remarca el trasfondo emocional de su campaña. «Si eres un venezolano que vive en España sin duda uno de los sueños que debes de tener es traerte a tu familia a que pasen las navidades contigo aquí a España», aseguraron en la grabación. Y es que pocas cosas resultan tan poderosas como el anhelo de tener cerca a quienes se extraña cada día.

La propuesta, en definitiva, no solo apela al bolsillo, sino al corazón. La agencia insiste en que su iniciativa nace de la voluntad de tender puentes emocionales «para que no te quedes sin ese abrazo que tanto estás soñando».

«Lanzaron una 'promo' de locura, con solo 100 euros de inicial ya puedes comenzar a pagar el boleto de tu familiar y asegurar ese reencuentro», declararon. «El resto del boleto aéreo lo vas a pagar en cómodas cuotas con Arcadia Viajes, una agencia sólida que ya tiene dos oficinas en España, una aquí en Madrid y otra en Barcelona», añadieron, haciendo énfasis en la solidez de la compañía y en la posibilidad de adaptar los pagos a la realidad económica de los clientes.

Desde la firma advierten además que no se trata de una oferta permanente. «Aprovecha que estas 'promos' son limitadas y se van a agotar en cualquier momento», señalaron, animando a la comunidad a no dejar escapar la ocasión.

