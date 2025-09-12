Un policía confirma si se pueden llevar camisetas de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por calle: «Hay ciertos límites»

Llevar una camiseta que imite un uniforme policial puede parecer divertido, pero hay que tener cuidado. En España la Ley prohíbe el uso de uniformes o insignias que puedan confundir a la ciudadanía.

En este contexto, Jose de Pedro, que en las redes sociales como Tik Tok tiene como usuario @elbunker_jdp, explica en una de sus últimas publicaciones si podemos llevar puestas camisetas de algún cuerpo policial o servicio de emergencia.

«Podemos y te animo a que lo hagas en apoyo a los servicios de seguridad y servicios de emergencia», indica el experto, que cuenta en Youtube con un canal dedicado al mundo de la seguridad en todos sus aspectos.

Qué hay que tener en cuenta a la hora de llevar uan camiseta de policía por la calle

No obstante, según apunta en la grabación el especialista, «hay ciertos límites, y es que no puedes llevar por la vía pública uniformes, insignias o emblemas ni réplica de ello que de lugar a confusión por parte de la ciudadanía», explica.

Es decir, se puede pero, usemos el sentido común. Hacerlo mal puede acarrear sanciones económicas o incluso penas de prisión por un delito de usurpación de funciones públicas si se intenta confundir a la gente o realizar actos propios de un agente. «Está tipificado y se puede llevar por dos vías, la administrativa, que es el artículo 36.14 de la Ley Orgánica 4/2015, o si el engaño es más grave por vía penal», ahonda el experto.

Cuenta Jose de Pedro en el vídeo que no hace falta que sea una réplica exacta, «hay mucha gente que se compra placas que no son verdaderas ni réplicas reales pero da lugar a una confusión verdadera de si eres o no un cuerpo policial», apunta.

Por otro lado, si en lugar de crear confusión, llegas a ejercer funciones de un policía, eso también está recogido en el código penal y llevaría «penas de prisión». Así las cosas, el experto nos anima a apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad pero «sin pasarte de listo».