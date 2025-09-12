Una española que vive en Argentina, cabreada con lo que pasa en este país con el físico de las mujeres: «Me molesta mucho»

Una española que vive en Argentina, cabreada con lo que pasa en este país con el físico de las mujeres

Uno de los contenidos que más triunfa en redes sociales es el de personas que viajan o viven en otros países y muestran cómo es la realidad allí. Lo más común es que se enseñen lugares, comidas o costumbres, pero también hay quien prefiere mostrar aspectos más profundos de la cultura local.

Es precisamente el caso de la usuaria de TikTok @valuferrari_, una joven española que actualmente reside en Argentina y se dedica a compartir su día a día en redes. En uno de los vídeos más recientes de su cuenta, la joven se centra en un aspecto algo delicado: la presión sobre el físico que sienten las mujeres argentinas.

Noticia Relacionada Una argentina en Barcelona, incrédula por lo que se encuentra por la mañana Jorge Herrero Lejos de tratarse de una observación aislada la joven subraya que no fueron uno o dos casos

En su vídeo, la joven arranca con una advertencia clara: «Si vienes a Argentina, tienes que saber esto». La creadora explica que en este país existe una fuerte exigencia con el físico femenino y que no lo dice en tono de broma. Como dato para contextualizar, recuerda que Argentina es el segundo país del mundo con más casos de trastornos de la conducta alimentaria (TCA), lo que refleja hasta qué punto la presión estética afecta a la sociedad.

«La obsesión por la belleza es llevad a otro nivel»

La joven subraya que la obsesión por la belleza es algo global, pero insiste en que en Argentina percibe «otro nivel». La diferencia que más le llama la atención es la uniformidad de los cuerpos que aparecen tanto en televisión como en redes sociales locales. Mientras que en España se encuentran creadoras de contenido de todo tipo —delgadas, rellenitas, altas, bajas, rubias o morenas—, en Argentina, dice, casi todas responden al mismo patrón: chicas muy delgadas y con un ideal físico prácticamente idéntico.

Esa falta de diversidad, según Balú, tiene consecuencias directas en la autoestima. «Es normal que la gente empiece a compararse», comenta, y si alguien no encaja en ese modelo dominante, puede llegar a pensar que «viene de fábrica mal».

En este sentido, también señala la ausencia de contenidos relacionados con el movimiento 'body positive'. Afirma que en Argentina no ve creadoras que aborden el tema del cuerpo con mensajes de aceptación o de salud mental, algo que en España está mucho más presente en redes sociales. Allí, comenta, es habitual encontrar influencers que recuerdan a sus seguidores lo importante que es quererse, disfrutar del verano sin complejos o relativizar las inseguridades físicas.