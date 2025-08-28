Una argentina en Barcelona, incrédula por lo que se encuentra por la mañana: «No lo vi nunca»

Viajar a otro país es mucho más que descubrir monumentos, paisajes o gastronomía. Es, sobre todo, enfrentarse a costumbres que pueden sorprender, chocar o incluso desconcertar a quien viene de fuera. Lo que para los locales resulta cotidiano, para un visitante puede ser un gesto insólito, digno de ser comentado. Y es precisamente eso lo que le ha ocurrido a Lila Bonato, una argentina que está de visita en Barcelona y que se ha quedado perpleja con lo que observó una mañana en las calles de la ciudad condal.

En un vídeo compartido en sus redes sociales, la joven relata la escena con una mezcla de sorpresa y humor. «Son las 9.30 de la mañana un lunes en Barcelona», manifiesta. Hasta aquí, nada extraño, pero lo que sigue es lo que le deja sin palabras. «Y yo ya vi un montón de gente tomando birra en la calle», confiesa. Lejos de tratarse de una observación aislada, la argentina subraya que no fueron uno o dos casos, sino que la imagen se repitió en distintos puntos, como si en esa franja horaria fuese normal cambiar el café de la mañana por una cerveza bien fría.

Entre la costumbre española y la mirada extranjera

Lo que más le llama la atención no es tanto la bebida en sí, sino la comparación con lo que sería lo habitual en su país. «En vez de tomarse un café con leche, se están tomando una birra», afirma en el vídeo. Y no lo dice como una crítica, sino con ese tono entre incrédulo y divertido de quien observa una costumbre que escapa a lo que conocía hasta ahora.

La argentina, que se define como una viajera curiosa y abierta, reconoce que no sabe cómo interpretar lo que ha visto: «Mi pregunta es: ¿esto es cultural o me estoy cruzando con gente que vuelve de after? Porque yo esto en Argentina no lo vi nunca». Su planteamiento abre la puerta a un debate más amplio. En España, la cultura del bar y la terraza forma parte de la identidad nacional y desde las primeras horas de la mañana, es habitual ver a personas reunidas en cafeterías, bares o incluso al aire libre. Lo común, desde luego, es el café con leche, la tostada o el pincho de tortilla. Sin embargo, no faltan quienes, por costumbre o por prolongar la fiesta del día anterior, alargan la noche con una cerveza en la mano, incluso cuando el reloj ya marca la hora de entrar a la oficina.

Por último, cabe destacar que la incredulidad de la viajera sirve como espejo para reflexionar sobre cómo los visitantes perciben nuestras costumbres. Lo que para un local pasa desapercibido, para un extranjero puede ser un choque cultural que termina convirtiéndose en anécdota de viaje. Y es que, al fin y al cabo, cada cultura organiza su tiempo y sus rutinas de forma distinta. En Argentina, por ejemplo, la mañana suele estar marcada por el mate o el café acompañado de una medialuna. En cambio, la cerveza queda reservada para la tarde o la noche, en reuniones sociales o en asados. Por eso, encontrarse con personas bebiendo alcohol a primera hora del día genera en alguien de fuera una mezcla de sorpresa y desconcierto.