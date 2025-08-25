Una española en Suiza señala que es lo más importante nada más llegar al país: «Necesitáis tres cosas»

Viajar de España al extranjero para trabajar y ganar más dinero suele ser un práctica bastante habitual hoy en día, especialmente entre los más jóvenes que buscan oportunidades laborales que les permitan lograr una independencia económica que, en nuestro país, suele ser difícil de alcanzar o requiere muchos años.

Suiza es uno de esos países que la juventud española encuentra atractivos para desarrollar su carrera profesional o para optar a sueldos más altos que en España, siendo también conscientes de que el coste de la vida suiza es también más elevado.

Con la intención de facilitar el proceso que requiere poder vivir y trabajar en Suiza, Sara Ruiz, joven española que ya ha vivido esa situación, ha querido compartir lo básico que se debe hacer nada más llegar a Suiza como español que quiere trabajar allí.

Una española en Suiza cuenta qué se debe hacer al llegar al país

«Lo primero y lo más importante es tener descargada la aplicación 'SBB mobile' porque es la que te va a permitir desplazarte con todo el transporte público, trenes, tranvías buses... Para utilizarla no tienes que tener ningún bono, puedes ir pagando los viajes de uno en uno, pero sí te recomiendo que, como hice yo, te saques un bono al llegar», explica, dándole importancia a los muchos desplazamientos que se deben hacer a la hora de buscar trabajo y explicando qué bono es mejor sacar según el caso.

«Lo segundo que os recomiendo y que yo hice fue sacarme un teléfono suizo por dos razones: por una parte para poder tener internet ilimitado sin tener que pagar roaming y, por otra parte, para poder ponerlo en el currículum y que me pudieran llamar a un teléfono suizo» indica, especificando que en su caso paga 20 francos al mes y tiene llamadas e internet ilimitados.

El tercer consejo que considera muy importante para poder trabajar es contratar un seguro médico, el cual indica que se puede encontrar en multitud de empresas y en casi todas rondan los mismos precios: «Yo pago 250 francos al mes, esto va a depender de tu edad, de tus enfermedades, de tu situación... de todo», lo cual puede hacer variar mucho los precios, teniendo en cuenta que también se pueden añadir extras de cobertura de salud.

Pasos clave para poder vivir y trabajar en Suiza

«Lo cuarto y lo más importante de este vídeo y de toda Suiza entera es el registro. Hice mucho énfasis (en anteriores vídeos) en que cogierais un alquiler que os permitiera registraros porque este registro es con lo que vais a poder trabajar. O sea, necesitáis tres cosas para trabajar: el seguro médico, el registro y la cuenta de banco suiza. La cuenta de banco suiza no te la puedes sacar sin el registro.

«El registro es como un empadronamiento», cuenta, especificando que se puede sacar una vez tienes un contrato de alquiler y dando más detalles sobre cómo es el proceso para obtener el registro, en el cual se solicitan al interesado diferentes de documentos según el cantón en el que te encuentres.

Una vez tenemos trabajo, la joven indica que la empresa te da el número de la seguridad social, pero el permiso «es como la tarjeta que te va a permitir seguir trabajando aquí en Suiza X tiempo», explicando que «dependiendo del permiso que te den, vas a poder trabajar uno, cinco años en Suiza o más años. El permiso te lo tiene que gestionar tu primera empresa, pero tú tienes que hacer estos pasos, esto es superimportante pero nadie lo explica».

Apunta que con el contrato de trabajo debemos ir a la Gemeinde, el mismo lugar donde se obtuvo ya el registro, y con este contrato solicitamos que queremos sacar el permiso, «tu Gemeinde va a enviar tu contrato de trabajo a inmigración e inmigración se va a poner en contacto contigo ya sea por carta o por email para concertar una cita», a partir de la cual deberás dar los datos necesarios que se vayan solicitando para poder trabajar y residir en Suiza sin problemas durante un tiempo.