Una española en Uruguay no da crédito con los precios del supermercado: «No lo entendemos»

Uruguay es un destino ideal para quienes buscan combinar descanso, cultura y naturaleza. Entre sus principales atractivos se encuentra Montevideo, la capital del país, que ofrece una mezcla de historia, playas urbanas y una vibrante vida cultural. Su extensa rambla costera y la Ciudad Vieja son imperdibles. Otro punto destacado es Punta del Este, uno de los balnearios más exclusivos de Sudamérica, famoso por sus playas, su vida nocturna y la icónica escultura de «La Mano» en la arena.

Colonia del Sacramento, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, cautiva con su encantador barrio histórico de calles empedradas y arquitectura colonial.

Para los amantes de la naturaleza, la costa de Rocha ofrece playas vírgenes como Cabo Polonio y Punta del Diablo, ideales para el descanso y el contacto con el entorno natural. Por último, Uruguay se destaca por su excelente gastronomía. Pero más allá de sus atractivos, los viajes suponen siempre cambios o contrastes a los que en un principio puede resultar difícil adaptarse. Esta idea también recae en los supermercados de Uruguay. En ese sentido, Evelyn Echevarría ha publicado un vídeo en TikTok sobre este tema.

Una cesta de la compra complicada

Echevarría hace hincapié desde el principio en las diferencias en los precios con España. Destacando que un paquete de pistachos que está relleno solo hasta la mitad cuesta 9 euros, y el gel de cuerpo 8 o 7 euros, mientras que la leche no es muy cara a 1,50 euros el tetrabrick.

Y también puedes encontrarte una oferta mucho más reducida, en los bares no vas a tener leche sin lactosa. Pero a su compañera y a ella le siguen sorprendiendo cómo el consumidor consigue cuadrar su cesta de la compra dados los elevados precios de una parte importante de los productos en Uruguay. Unas patatas 'Pringles' te las puedes encontrar a cuatro euros o un simple termo para el café que en España está a 3 euros, aquí sale 10 u 11 euros. «Luego, en cambio, vas a una pastelería y unos bizcochos te pueden costar solo 2 euros, es más barato que en España. Lo más caro que he visto en Uruguay es el supermercado», sentencia.

¿Por qué son tan caros algunos productos en Uruguay?

Uruguay, con una población de apenas 3,5 millones de habitantes, es uno de los países más caros no solo de América Latina, sino del mundo. Así lo confirma un estudio de 2024 del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), que comparó los precios de unos 600 productos en 44 países utilizando datos del Banco Mundial.

El informe reveló que, en promedio, los precios en Uruguay son un 27% más altos que en otros países incluidos en el análisis. Sorprendentemente, ciudades uruguayas como Montevideo o Rivera presentan precios más elevados que en capitales de potencias europeas como París, Berlín o Londres.

Si se mira hacia América Latina, las diferencias son todavía más marcadas. Según el estudio, los productos en Uruguay pueden costar el doble que en Bolivia, 80% más que en México y alrededor de un 20% más que en Argentina y Brasil. Entre los altos precios destacan productos de higiene y limpieza (58% más caros que el promedio), alimentos y bebidas no alcohólicas (55%) y artículos de informática (43%).

Según explicó a la BBC Ignacio Umpierrez, economista del CED, una de las razones principales de estos elevados precios es la concentración del mercado. Al ser un país pequeño, muchas importaciones están controladas por un número reducido de empresas. «Las empresas tienen mayor capacidad de fijar precios», explicó Umpierrez. En muchos casos, los márgenes de ganancia por producto duplican el valor de importación: si algo cuesta 10 dólares en origen, el consumidor lo termina pagando a más de 20. Asimismo, hay mayores costos logísticos y de transporte, especialmente cuando los productos no provienen de países vecinos.

Además, las importaciones enfrentan cargas adicionales como aranceles elevados y exigencias burocráticas. A estos problemas se suman otros elementos estructurales, como la existencia de sectores fuertemente regulados por el Estado, así como un sistema tributario que grava de forma significativa el consumo. El precio del combustible, uno de los más altos de la región, también repercute en toda la cadena de distribución.

El resultado final es un mercado que, pese a su pequeño tamaño, impone un alto costo de vida a sus ciudadanos. Y aunque Uruguay mantiene estándares envidiables en muchas áreas, el desafío de tener unos precios en los mercados más accesibles para el consumidor promedio sigue siendo una asignatura pendiente.