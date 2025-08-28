Una argentina va a Mercadona y se queda prendada de todos los productos: «No lo encontrarás en otro súper»

Los choques culturales forman parte inevitable de la experiencia de irse a vivir a otro país. Surgen en los detalles más rutinarios: la hora a la que se almuerza, la forma de saludar, o las costumbres tan arraigadas que marcan la vida diaria de cada sociedad. Sin embargo, hay un terreno menos evidente pero igual de revelador de esas diferencias, los supermercados. Estos no solo ofrecen productos de consumo, también reflejan el estilo de vida, los gustos y las prioridades de un país. En este contexto, Camila Yañez, una joven argentina que reside en Tenerife junto a su pareja española, se ha llevado una sorpresa durante su última visita a un Mercadona. Acostumbrada a la realidad de los precios y la oferta en su país, ha encontrado en la cadena valenciana un universo lleno de productos que la dejaron maravillada.

«Venir al súper en otro país es toda una experiencia», arranca Camila. Al comienzo, la visita se convierte en una especie de excursión cultural donde cada producto despierta curiosidad y, sobre todo, comparación respecto a los precios en Argentina. «Espárragos, en Argentina 12.000 pesos», unos 7,61 euros, «aquí 2,45», señala el joven español con un puñado de espárragos trigueros en la mano. La diferencia es abismal y sirve de ejemplo del contraste económico que existe entre ambos países.

La sorpresa continúa cuando el chico levanta una caja de fresas y precisa: «en Argentina 13.000 pesos», unos 8,25 euros. Mientras tanto, en Mercadona, ese mismo envase se consigue por 3,33 euros.

Pero no solo los productos básicos generan asombro. La pareja también se detiene frente a los mochis, esos dulces japoneses que se han convertido en un éxito de ventas en España. «Ay qué rico», exclama la argentina visiblemente encantada con el hallazgo. Curiosa, Camila toma otra caja con una de las versiones adaptadas por Mercadona: «¿Y estos qué son?», se pregunta en referencia a los Dochis de tarta de queso.

«Yo simplemente vendría a pasar el rato, a dar vueltitas y a boludear», admite entre risas, dejando claro que, más allá de la necesidad de hacer la compra, el supermercado se ha convertido para ella en un espacio de ocio y descubrimiento.

El supermercado como un lugar de descubrimiento

Uno de los momentos que más le impresionan es la zona de zumos naturales. «Esto también está bueno, puedes hacer zumo de naranja en medio del súper», comenta, al ver la máquina que exprime naranjas al instante.

Pero el clímax de su recorrido llega poco después. «Y ahora, a mi parte favorita», anuncia, mientras avanza decidida hacia la zona de perfumería y cosmética. «Esto no lo encontrarás en otro súper», confiesa con entusiasmo al recorrer las estanterías repletas de productos de belleza.

La argentina revela que incluso había escuchado rumores sobre las imitaciones de marcas de lujo que Mercadona ofrece en este sector. «Tengo entendido también que en Mercadona está la copia del Rhode y es muy parecido», explica, en referencia a la firma de cuidado facial de la modelo Hailey Bieber.

Finalmente, la experiencia llega a su desenlace con la inevitable prueba de fuego: el ticket de compra. «Toda esta compra, les parece caro o barato», pregunta a sus seguidores mientras muestra la lista y el total. La cifra final sorprende: 51,71 euros por más de veinte artículos. Una suma que para la joven argentina resulta no solo razonable, sino prácticamente impensable si se compara con lo que habría costado en su país.