Un español que vive en Reino Unido con su familia indica cuánto dinero se gasta al mes: «No pagamos alquiler»

Son muchos los españoles que se mudan de país en busca de más oportunidades y una mayor calidad de vida. Dar este paso no es fácil, pues supone dejar atrás a tus seres queridos, tu casa y, en definitiva, todo lo que hasta ahora formaba parte de tu día a día.

Además, aquellos que comienzan un nuevo camino en otra ciudad deben tener claro que, probablemente, sea muy diferente al lugar de origen. Por ejemplo, un alquiler en España no tiene nada que ver con uno en Alemania, Francia o Inglaterra. Tampoco los precios en los supermercados o en los restaurantes.

De esto mismo es de lo que habla Chasverias, un canario que actualmente vive en Reino Unido con su mujer y sus dos hijos. En un vídeo publicado en su perfil de TikTok indica cuánto dinero se gasta al mes en este país.

¿Cuánto cuesta vivir en Reino Unido? Esta es una pregunta que algunos ciudadanos se hacen cada día. Chasverias, un español que reside en este país, tiene la respuesta.

En primer lugar, el hombre indica que ellos viven en una casa con hipoteca. «No pagamos alquiler», añade. Por lo tanto, en vivienda se gastan 562 libras al mes.

Respecto al suministro, el canario dice que una sola empresa les provee de gas, luz, cuatro teléfonos móviles e internet. «Son 220 libras», revela. El agua son 50 libras.

El español explica que deben pagar un impuesto que cubre servicios públicos como la recogida de basura, limpieza de calles, Policía, etc. «Son 145 libras», detalla.

El mayor gasto que tienen Chasverias y su familia es la comida. «Esta es la gorda porque somos cuatro y tengo dos hijos que comen como si no hubiese un mañana. Nos gastamos 700 libras al mes», sostiene.

El transporte son 120 libras, ya que tanto su trabajo como el de su mujer están muy cerca de la vivienda. En cuanto a los seguros de la casa, de los dos coches y el de vida, el coste es de unas 200 libras.

Por último, el de Canarias señala que se dejan 40 libras al mes por Netflix y otras plataformas y en vida social unas 200 libras. «La verdad es que no salimos mucho», comenta.

Tras hacer una lista con todos los gastos, el español indica la cifra final: «Todo esto nos da un total mensual de 2.237 libras».