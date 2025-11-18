Una dietista explica cómo hacer una pizza carbonara sin productos que inflaman: «Encima es comida para tu microbiota»

La pizza es una de las recetas que gusta a todos. Su sabor es fácil y un gancho porque la combinación de ingredientes como el queso, la salsa de tomate y múltiples 'toppings', sumada a la masa crujiente, generan una sensación placentera en ... el paladar. Además, muchos asocian la pizza a algo social, puesto que se puede compartir fácilmente y que puede adaptarse a las preferencias de todos.

Con todo, existe la creencia de que la pizza es poco saludable. Muchas de ellas están preparadas con bases refinadas, altas en calorías, y acompañadas de carnes procesadas y otros productos que llevan grasas saturadas. Por todo ello está extendida la teoría de que no es recomendable comer pizza muy frecuentemente.

En todo caso, está claro que en función de los ingredientes y de cómo se prepare, por ejemplo con una base integral, la pizza puede ser más sana de lo previsto. La dietista y entrenadora Ely Estall acaba de desvelar en su cuenta de TikTok (@ely_fitness) una receta de una «falsa pizza carbonara» «sin harinas ni inventos que te inflaman» y que puede comerse habitualmente cuando uno tenga un antojo de pizza. En un día el vídeo supera las 60.000 visualizaciones.

«De forma saludable»

«Hoy me apetece una buena pizza carbonara, pero por favor no con harina de trigo y mil aditivos», comenta ella mientras está mirando en un congelador de un supermercado una de estas pizzas. Ely recomienda a todos los que tengan ganas de ella a ir a por unos huevos y queso cheddar y prepararla en casa «de forma saludable».

«Mira con qué pintón te va a quedar», exclama ella mostrando el resultado final, destacando que su versión es «súper sabrosa y sin harinas que te inflamen». ¿Cómo hacerla? La dietista coge 200 gramos de patata hervida y enfriada, «que encima es comida para tu microbiota» y la chafa.

Allí le añade un huevo batido, 40 gramos de queso rallado, pimienta y sal. «Engrasas un papel vegetal y ahora le das forma a la masa» con una cuchara y cuando ya está redondeada la deja al horno a 190° por 15 minutos. «Mientras preparas tu falsa carbonara con 100 gramos de yogur, 40 de queso cheddar, cucharada de aceite de oliva, sal, nuez moscada y pimienta», sigue ella sus explicaciones.

Ahora, solo hace falta mezclarlo bien y añadirlo en la base creada, junto con unos taquitos de jamón como 'topping' y un poco más de queso cheddar rallado. «Y listo», dice ella antes de volverla a poner unos minutos más al horno para que el queso se deshaga. «Pero eso no es una pizza», lamenta una internauta al ver la receta, mientras que otro ironiza con que «esto en mi pueblo es una tortilla con queso». «¿Torti-pizza?», comenta otro internauta.