Una española que vive en Estados Unidos, alucinada con el color de la Fanta en ese país: «Parece radioactiva»

En cada país se come distinto, y por eso las grandes marcas de alimentación global llevan años adaptando sus recetas, colores y sabores a los gustos locales.

Sobre este tema ha hablado la creadora de TikTok Mariona Falomí, una española que actualmente vive en Estados Unidos ... y que suele compartir en redes su día a día lejos de casa. En uno de sus vídeos más recientes muestra algo que ha llamado mucho la atención: el curioso color que tiene la Fanta en Estados Unidos.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión