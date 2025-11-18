Una española que vive en Estados Unidos, alucinada con el color de la Fanta en ese país: «Parece radioactiva»
En cada país se come distinto, y por eso las grandes marcas de alimentación global llevan años adaptando sus recetas, colores y sabores a los gustos locales.
Sobre este tema ha hablado la creadora de TikTok Mariona Falomí, una española que actualmente vive en Estados Unidos ... y que suele compartir en redes su día a día lejos de casa. En uno de sus vídeos más recientes muestra algo que ha llamado mucho la atención: el curioso color que tiene la Fanta en Estados Unidos.
En la publicación, Falomí aparece en un restaurante de comida rápida, situada frente a una de esas máquinas que rellenan directamente el vaso. Después pulsa la opción de Fanta y muestra cómo el chorro que cae es naranja, pero con un matiz intensísimo, mucho más saturado de lo que solemos ver en Europa.
Ya con el vaso en la mano, lo enseña a cámara y compara ambas versiones. Asegura que no entiende por qué en Europa la bebida tiene un color «muchísimo más natural», mientras que la estadounidense es tan fuerte que ella misma la define como «radioactiva».
¿Por qué la Fanta es tan naranja en Estados Unidos?
En Estados Unidos las bebidas suelen tener fama de ser más dulces y más potentes que en Europa. Forma parte de la cultura de consumo, con colores intensos, sabores marcados y productos diseñados para entrar por los ojos.
@marionsfalomi Flipa con el color de la fanta en USA🧡🍊 #cocacola #fanta #americanfood #fastfood #americanlife ♬ original sound - Mariona Falomi Silla
En el caso concreto de la Fanta, esa intensidad se debe a que la versión estadounidense utiliza colorantes artificiales muy potentes, como Yellow 6 y Red 40, ingredientes que no se emplean igual en Europa, donde la normativa es más estricta y se prefieren colorantes de origen vegetal. Además, la Fanta americana lleva jarabe de maíz alto en fructosa y está formulada para ser más dulce y contundente.
