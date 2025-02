El «desayuno de los campeones» más loco: testículos crudos, leche y polvo de proteínas

«Desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo». El refranero español recomienda usar el desayuno como la principal comida del día, y en este caso un 'rey', en este caso el 'rey del hígado', o Liver King, ha mostrado en sus redes una receta que toma a primera hora del día y que no es apta ni para estómagos débiles ni prácticamente para nadie que tenga un poco de cuidado con su salud.

Este peculiar influencer dedicado al fitness muestra en sus redes sociales, especialmente en TikTok, su alimentación. Toda ella se basa en comida cruda, especialmente vísceras y casquería, pero posiblemente en su top de 'recetas' poco apetecibles está lo que él considera «el desayuno de los campeones».

Los ingredientes de esta particular comida son básicamente simples: leche, proteínas en polvo... y testículos crudos. Lo que en España se conoce como criadillas, que no son más que testículos de toro o de caballo normalmente, pero en este caso sin cocinar y que se come a bocados con las manos.

Dar un repaso por los vídeos que comparte Liver King en su cuenta de TikTok da buena muestra de los gustos que tiene. Y auqnue es su impresionante musculatura y su aspecto en general lo que ya llama la atención, es su manera de alimentarse lo que hace que sea más conocido en el mundillo.

En este vídeo, en concreto, explica que «en el mundo moderno, lo normal es desayunar leche con cereales. Pero esta es una versión primitiva».

La manera de 'cocinar' este peculiar desayuno es simple: un recipiente con leche, los testículos crudos y polvo de proteínas. Lo mezcla todo con la mano y, tras darle un mordisco a esas criadillas, se bebe el contenido del líquido. Y lo hace sin ninguna arcada ni conato de vómito, por lo que se presupone que el sabor le gusta. O que ha perdido ese sentido, que puede ser.

Los peligros de comer alimentos crudos

Una de las críticas que más recibe este influencer es que la comida cruda puede ser caldo de cultivo para numerosos microorganismos que pueden infectar esa comida, lo que a su vez puede provocar enfermedades serias. Además, por lo que se ve en los propios vídeos, la limpieza e higiente a la hora de manipular los alimentos tampoco es uno de los fuertes de este 'Liver King'.