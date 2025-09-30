Un cura explica cuánto dinero cobra al mes por trabajar en una iglesia de España: «No está mal tampoco»

Aunque muchas veces es mejor evitar hablar de dinero, lo cierto es que algunas personas sienten curiosidad por saber cuál es el sueldo de los demás. Y es que conocer cuánto cobra un amigo, otro compañero de profesión o un famoso es algo que genera un enorme interés entre la población.

Esta inquietud no siempre nace de la envidia o la comparación, sino del deseo de entender cómo se valoran otras profesiones. Por ello, hay quienes quieren averiguar cuál es el salario de un político, un policía o un médico.

También están los que se preguntan cuánto dinero gana un cura por trabajar en una iglesia de España. Gonzalo Portillo, sacerdote de 24 años, ha acudido al podcast 'La pura verdad', donde ha respondido esta cuestión.

Un cura indica cuánto dinero gana al mes en España

Gonzalo Portillo es un cura de 24 años que trabaja en España. En una entrevista para el podcast 'La pura verdad', el sacerdote explica cuánto dinero gana al mes por trabajar en una iglesia. «Yo tengo un sustento básicamente para que no me falte el pan y para tener libertad individual», confirma.

Aunque no ha revelado un cifra exacta, el joven asegura que su sueldo es «menos del Salario Mínimo Interprofesional», es decir, inferior a 1.184 euros brutos mensuales.

Portillo considera que es una cantidad aceptable. «Nosotros no pagamos alquiler, ni luz, ni agua. No tenemos hijos que cuuidar. Eso está para ti y poco más. No está mal tampoco», concluye.