Una cubana que vive en España revela qué es lo que le encanta de nuestro país: «Me da mucha tranquilidad»

Hay una gran diferencia entre salir de tu país por unos días y dejarlo atrás para empezar de nuevo en otro. No es lo mismo visitar que habitar un lugar nuevo, no es igual mirar desde fuera que adaptarse al ritmo, a las ... calles, a las costumbres y a la forma de comunicarse, por ejemplo.

Con el tiempo, lo cotidiano de un lugar empieza a ser la nueva normalidad de quien decide mudarse de un país a otro y muchos acaban descubriendo cosas que no imaginaban que les iban a gustar o que iban a echar en falta de su tierra.

Dependiendo del lugar del que vengamos y al que vayamos, la manera de adaptarnos será más o menos complicada. En el caso de las personas que emigran desde algún país de Latinoamérica hasta España, aunque encuentran facilidades como el idioma, también se topan con aspectos complicados en lo que tiene que ver con la cultura, forma de ser y de vivir en sociedad, por ejemplo.

Esto parece haberle ocurrido a Darlyn Morales, una cubana que hace un tiempo decidió mudarse a España y va contando experiencias, curiosidades y partes de su vida en un nuevo país a través de vídeos que comparte en su cuenta de TikTok.

Una cubana en España comparte una de las cosas que más le gustan de nuestro país

Entre algunas de las experiencias y opiniones que expresa, Darlyn ha querido confesar algo que para muchos puede parecer sencillo pero que para ella es muy significativo y le encanta de España.

«¿Saben una cosa? Las señoras mayores. Se ven tan divinas, se ven tan divas, tan hermosas, tan cuidadas, con sus zapatos que tienen su taconcito…», comienza diciendo la cubana, mientras en el texto que acompaña al vídeo ha escrito: «Sin dudas esto me da mucha tranquilidad».

Y continúa explicando a qué se refiere con que le gusta cómo son las señoras mayores españolas: «Se ven tan lindas que uno dice: qué bueno que tengo la posibilidad de envejecer aquí. Qué bueno que puedo disfrutar de la moda y de la elegancia sin importar la edad».

Así, Darlyn habla con una mezcla de ternura y asombro: «Eso de verdad que se agradece tanto poder, no sé, vivir aquí» y lo compara con lo que conoce de su país, Cuba:

«Desgraciadamente en mi país las abuelitas ya creen que con una cierta edad ya lo que queda es dedicarse a los nietos y estar en la casa y aquí también, yo me imagino, por supuesto... Pero también está el tema de compartir, de salir, de verse bellas y eso me encanta, qué bueno que vine para acá, a envejecer diva», reflexiona la joven.