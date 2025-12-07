Suscribete a
ABC Premium

Una cubana que vive en España revela qué es lo que le encanta de nuestro país: «Me da mucha tranquilidad»

La joven describe este hecho como algo que le hace sentir afortunada al compararlo con cómo sería en su país

Un español que vive en Estados Unidos denuncia el «abuso policial» que ha sufrido allí tras detener su coche: «Esperaba que nos encañonaran en el suelo»

Una cubana que vive en España revela qué es lo que le encanta de nuestro país: «Me da mucha tranquilidad»
Una cubana que vive en España revela qué es lo que le encanta de nuestro país: «Me da mucha tranquilidad» TikTok
Marina Ortiz

Marina Ortiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hay una gran diferencia entre salir de tu país por unos días y dejarlo atrás para empezar de nuevo en otro. No es lo mismo visitar que habitar un lugar nuevo, no es igual mirar desde fuera que adaptarse al ritmo, a las ... calles, a las costumbres y a la forma de comunicarse, por ejemplo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app