Un español que vive en Suiza desvela cuánto dinero puede llegar a ahorrar en un mes en este país: «Tengo un sueldo bastante bajo»

Suiza es uno de los países con el que más gente sueña en vivir porque es conocido como uno de los que tiene los sueldos más altos de Europa. A menudo cuando uno emigra lo hace en busca de una mejor calidad de ... vida y empleo y en ese sentido el país alpino es una buena apuesta. El idioma o la vida estricta pueden ser los elementos que más dificultan este destino pero a menudo todo queda compensado con la mejora económica.

Esto es lo que debió pensar José Carlos, un malagueño que hace medio año decidió dejar su vida en España para empezar desde cero en Suiza. A medida que se ha ido adaptando allí, en concreto en la zona de Berna, ha empezado a subir vídeos a su perfil de YouTube (Versión J. C.) para ir contando su vida allí, especialmente a nivel financiero.

Y es que él es consciente s de que muchos españoles emigran a Suiza para conseguir ahorrar durante unos años. Por eso ya ha contado si es caro el alojamiento o hacer la compra en el super y ahora ha subido un nuevo vídeo en el que, con la ayuda de un Excel, detalla sus gastos mensuales, ingresos y lo que consigue ahorrar en realidad allí para poder ayudar a sus seguidores. La publicación ha empezado a viralizarse.

«Está muy bien este mes»

José Carlos usa un Excel para ir viendo el progreso financiero mensual y en el que apunta los datos de su sueldo y de todos los gastos, fijos y variables. Allí irá contando sus detalles de noviembre para enseñar «qué capacidad de ahorro voy teniendo mes a mes» y empieza apuntando el alquiler, de 762 francos suizos porque en realidad cuesta, entre él y su pareja, 1.525 francos.

De comida apunta 276 francos, porque también lo divide entre dos y en total ha gastado 553 francos. De gasolina son 72,15 francos y de teléfono por su línea ha pagado 23,90 francos suizos. A nivel de seguro médico, que en Suiza es obligatorio, José Carlos confiesa que «ahora mismo tenemos el más básico» y paga 336,95 francos, aunque prevé mejorar prestaciones y añadir complementos de cara a 2026 por lo qua por hecho que pagará más.

Además de los gastos fijos, que ascienden a 1,471 francos suizos, el andaluz explica sus gastos variables del mes: 70,80 francos suizos por la renovación del permiso de residencia; 46,40 francos por ir al médico (aunque en realidad pagó unos 220 francos porque no entendió dónde podía ir y acudió a urgencias); y 148,65 francos de reparación del coche porque se le rompió el cable del ABC. En total, remarca que de gastos tuvo 1,737 francos.

En el lado de ingresos, José Carlos habla del sueldo mensual, que ha sido en noviembre de 3.211 francos limpios y que será el salario de cada mes a excepción de aquellos meses en los que, como ocurrió, vaya al médico y esté sin trabajar. En todo caso, desglosados todos los gastos e ingresos, el 'youtuber' constata que le quedan 1.474,15 francos de ahorro, lo que «hace que ahorre casi la mitad del sueldo aquí en Suiza».

«Está muy bien este mes», considera el español, que en la recta final del vídeo constata que «comparando un sueldo de Suiza, bastante bajo para ser el de este país, y unos unos gastos normales se puede ahorrar bastante» viviendo allí. Varios usuarios le han escrito para pedirle que les comparta el completo excel que ha ideado.