Un español que vive en Estados Unidos denuncia el «abuso policial» que ha sufrido allí tras detener su coche: «Esperaba que nos encañonaran en el suelo»

La policía de Estados Unidos es famosa por muchos motivos. Para muchos simplemente es el cuerpo que Hollywood ha retratado tantas veces en películas y series míticas y además existe mucho conocimiento de su día a día y prácticas, a menudo controvertidas, ... por la viralización de actuaciones y casos que a veces son, como mínimo cuestionados.

Sea como sea, lo que es innegable es que nadie quiere tener experiencias con la policía de allí, a no ser que sea la que vigila los controles de seguridad en los pasaportes y autoriza el paso de los viajeros. Ahora, David, un catalán que reside desde hace tiempo en Estados Unidos, ha vivido esta misma semana su primera experiencia con la policía en Estados Unidos y lo ha querido contar en su perfil de TikTok (@playdabeat).

Y es que, como él mismo cuenta, ha sido «bastante desagradable y parecida a lo que se ve en redes/cine». El catalán ha querido contar que se ha sentido víctima «de abuso de la autoridad en toda regla, tanto en las formas como en el contenido». El vídeo está interesando mucho en Internet y supera las 69.000 visualizaciones en solo dos días.

Un permiso de Puerto Rico despertó la atención de los agentes

«Acompáñame a vivir mi primera experiencia con la policía aquí en Estados Unidos», empieza él usando el típico estilo de un 'influencer', y asegurando que «fue exactamente como te puedes imaginar». Todo empezó cuando un compañero de trabajo acompañaba en coche a David a casa y cuando estaban llegando vieron que un coche de policía los seguía y los paró.

Ellos se quedaron parados, bajaron la ventanilla y les pidieron la documentación. «Nos dicen: 'A ver, no lleváis armas, ¿no?' Y nosotros, no'», rememora el joven, que en ese momento comentó a los agentes junto a su compañero que eran profesores de universidad y que podían enseñarles la identificación. Ellos les dijeron, con tono seco, que les daba igual si eran profesores y que querían la documentación.

«Entonces mi compañero saca su permiso de conducir de Puerto Rico», a lo que el agente se quedó pensando y se fue. David y su amigo se sorprendieron en ese momento del trato que estaban recibiendo y él comentó que «con lo que he visto por redes, básicamente esperaba que nos reventaran el cristal, nos encañonaran o nos dijeran '¡Al suelo!'». «Comparado con eso eso parecía casi un masaje», rememora.

Como los agentes no decían nada más y estaban frente a la casa de David, él se dispuso a bajar del coche, momento en el que uno de los policías le gritó que se quedara dentro y le dijo a su compañero que lo multaba «por bla bla bla y por conducir sin permiso de conducir». «Nos quedamos como, ¿cómo que sin permiso de conducir? Dice: »Esto es de Puerto Rico», sigue explicando el tenso momento.

Él, que trabaja como arquitecto en Estados Unidos, puntualiza a la cámara que «Puerto Rico es un territorio americano, no es un estado de Estados Unidos, pero está en Estados Unidos», igual que ocurre con DC o las islas Vírgenes. «Mi compañero es puertorriqueño y no tiene un pasaporte puertorriqueño, tiene un pasaporte americano», incide el joven.

David comenta que le parece «gracioso» porque el coche era alquilado y si no tuviera un pasaporte legal no se lo habrían dejado y porque cuando el policía acabó «se fue y le dejó continuar conduciendo». Por todo ello, el joven denuncia que «eso es claramente un abuso de poder: el policía no estaba dispuesto a admitir que estaba equivocado».

Antes de acabar su reflexión, él deja claro que seguramente la denuncia se podría apelar pero incide en que «mi compañero no vive aquí, no puede estar yendo al juzgado por una multa de unos cientos de dólares». En todo caso, deja claro que su queja «no es tampoco la multa, pero es una multa y es injusta». «Eso es una mezcla de corrupción policial e ignorancia o alguna de las dos», sentencia David.