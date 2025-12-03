Suscribete a
ABC Premium

Un español que vive en Estados Unidos denuncia el «abuso policial» que ha sufrido allí tras detener su coche: «Esperaba que nos encañonaran en el suelo»

David ha detallado cómo fue la «desagradable» experiencia que vivió y la multa que le pusieron a su compañero

Un español que vive en Reino Unido, tajante tras ver un producto que venden en la semana española del Lidl: «Están asquerosas»

Un español que vive en Estados Unidos denuncia el «abuso policial» que ha sufrido allí tras detener su coche: «Esperaba que nos encañonaran en el suelo»
Un español que vive en Estados Unidos denuncia el «abuso policial» que ha sufrido allí tras detener su coche: «Esperaba que nos encañonaran en el suelo» ABC

A. Cabeza

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La policía de Estados Unidos es famosa por muchos motivos. Para muchos simplemente es el cuerpo que Hollywood ha retratado tantas veces en películas y series míticas y además existe mucho conocimiento de su día a día y prácticas, a menudo controvertidas, ... por la viralización de actuaciones y casos que a veces son, como mínimo cuestionados.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app