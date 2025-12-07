Un chino, dueño de un bazar en España, contundente contra la competencia de Temu: «Vende muchas cosas...»

Cada vez más personas deciden dejar a un lado los comercios locales para comprar artículos de electrónica, ropa y otro tipo de enseres en plataformas como Aliexpress, Shein o Temu. No es difícil que los consumidores caigan en las suculentas ofertas que ofrecen ... estas páginas chinas de 'ecommerce', que en muchas ocasiones se encuentran por debajo del precio al que se pueden adquirir en otros establecimientos.

A esta última, Temu, tal y como indican sus iniciales en inglés 'Team Up, Price Down' (que traducen a «Entre Todos, Bajamos Precios»), hace meses que las organizaciones de consumidores, OCU y CECU, denunciaron por incumplir con la Ley de Servicios Digitales ante la Comisión Nacional de Competencia (CNMC). En esta denuncia, las asociaciones advierten sobre supuestas infracciones como «la falta de transparencia de sus sistemas de recomendación, la debilidad en la protección a los menores y el uso de diversas prácticas manipulativas», entre otras cosas.

A pesar de todo, estas plataformas siguen con su escalada en ventas, mejorando sus números cada año y convirtiéndose en una verdadera preocupación para muchos negocios, que ya han visto cómo estas compañías chinas ponen en peligro su existencia. Una situación que trató de lleno hace unos días 'Equipo de Investigación', el programa de LaSexta, que quiso saber cómo estas prácticas habían influido en los comercios locales.

El dueño de un bazar chino, preocupado con la escalada de Temu o Shein

El espacio de Glòria Serra enseñó cómo plataformas como Shein o Temu habían comenzado a emplear establecimientos locales, a los que han arrebatado una buena cuota de mercado, como punto de recogida de sus pedidos. Entre ellos, los reporteros quisieron hablar con uno de los afectados, el dueño de un bazar chino al que preguntaron si había recogido paquetes de estas páginas web y cómo su auge había afectado a su negocio.

El joven mostró ante las cámaras los pedidos que había recibido en los últimos días y que habían amenazado por completo su negocio: «Llevamos 20 días recibiendo paquetes. Pensaba que a lo mejor me traerían un paquete o dos al día, pero me equivoqué. Todos los días tenemos una recepción de 20 paquetes y luego te entrega otros diez», contaba.

Según el dueño de este local, las ventas se han reducido bastante desde que comenzaran a aparecer este tipo de negocios que, habitualmente, comercializan los productos a un precio mucho menor: «Este cable, por ejemplo, lo vendemos a 4,95 euros. En Temu puede salir por 1 o 1,50 euros, es muy jugoso», reconocía el joven chino, señalando a los bajos precios como motivo de muchos consumidores para elegir Shein, Temu o Aliexpress frente a un comercio local.

Las aplicaciones chinas de 'ecommerce' venden por debajo del precio del proveedor

El hombre admitió que puede llegar a comprar a su proveedor estos artilugios por un precio de entre 1,50 y 1,80, es decir, por encima del precio que se puede encontrar en estas páginas web: «Temu vende muchas cosas más barato que nosotros lo compramos al proveedor, porque el promovedor mío normalmente es un intermediario, no es fabricante directo», confesaba ante las cámaras del programa de La Sexta, aludiendo a que este aumento de precio viene motivado por los impuestos, el sueldo de los trabajadores y, sobre todo, la logística.

El dependiente que regenta este bazar también reconocía la creciente preocupación que existe por la aparición de estas tiendas online y teme que esta situación pueda obligarles a cerrar el negocio en los próximos años: «Estas tiendas tienen un periodo, un ciclo de 10 o 15 años, pero no sabemos qué va a pasar», lamentaba el joven chino.