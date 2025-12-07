Suscribete a
Un chino, dueño de un bazar en España, contundente contra la competencia de Temu: «Vende muchas cosas...»

El dependiente ha contado en 'Equipo de Investigación' cómo ha afectado a su negocio la escalada de las aplicaciones chinas de 'ecommerce'

Un chino, dueño de un bazar en España, contundente contra la competencia de Temu
María Albert

Cada vez más personas deciden dejar a un lado los comercios locales para comprar artículos de electrónica, ropa y otro tipo de enseres en plataformas como Aliexpress, Shein o Temu. No es difícil que los consumidores caigan en las suculentas ofertas que ofrecen ... estas páginas chinas de 'ecommerce', que en muchas ocasiones se encuentran por debajo del precio al que se pueden adquirir en otros establecimientos.

