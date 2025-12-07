Suscribete a
ABC Premium

Un estadounidense que vive en España opina sin filtros de las abuelas de nuestro país: «Mantienen un orden...»

Nick ha empezado a ir a comprar a tiendas de barrio desde que está instalado aquí

Nick, explicando su choque cultural
Nick, explicando su choque cultural ABc

A. Cabeza

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El rutinario acto de ir a hacer la compra se acaba convirtiendo en una auténtica experiencia cuando uno la realiza en otro país. Seguro que muchos, cuando planifican un viaje, prevén realizar una parada a algún mercado y que cuando ya están en su ... destino van a comprar agua o algún tentempié y acaban convirtiendo la visita a un supermercado en un momento en el que descubrir choques culturales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app