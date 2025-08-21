Una española de viaje en Roma explica el truco de los italianos para saber si un helado es de calidad sin probarlo: «Huye si ves...»

El dulce estrella del verano es, sin duda, el helado. Su variedad de sabores, su textura cremosa y su capacidad para refrescar le convierten en un alimento irresistible, especialmente durante los días más calurosos.

Aunque los helados se venden en todo el mundo, lo cierto es que el 'gelato' de Italia es reconocido en cada rincón del planeta y forma parte de la cultura gastronómica del país. Sin embargo, esto no quiere decir que todos los que se vendan allí, o en cualquier otro lugar, sean de calidad. Pero, ¿cómo saber si un producto es bueno?

Henar, conocida en TikTok como Cómete el Mundo, es una española que viaja de manera habitual a Roma. En un vídeo explica que tiene muchos amigos italianos, quienes le han revelado el truco para detectar si un helado es artesanal o no sin necesidad de probarlo.

El truco de los italianos para saber si un helado es de calidad sin probarlo

Henar explica en un vídeo de TikTok cómo se puede diferenciar en Roma un helado artesanal de uno mediocre sin ni siquiera probarlo. «Hay muchas heladería en el centro que te cobran un dineral. Ves la vitrina, los colores... Cuidadín. Te cuento lo que me dijeron mis amigos italianos», avisa.

La española indica que si ves montañas de helado, «sal corriendo». «Entran por la vista, pero es todo artificial. Lo que hacen es añadir aditivos químicos para dar ese volumen», aclara.

En segundo lugar, la chica señala la importancia de fijarse en el color. «Los artesanales tienen colores naturales y suaves porque no se han usado colorantes artificiales. Huye si ves colores fosforitos», sostiene.

#guiaderoma #rometips #trucosroma ♬ sonido original - Cómete el Mundo @cometeelmundonet 🍦 Aprende a distinguir un buen helado artesanal de uno turístico sin tener que probarlo. 👉 Huye de los colores chillones y fíjate que los helados tengan colores naturales 👉 Huye de las montañas de helados 👉 Fíjate que tengan los helados guardados con tapas 👉 Y atención si hay decenas de sabores, las buenas heladerías de Roma tienen pocos sabores pero preparados con cariño. #roma

Otro aspecto que hay que tener en cuenta, según Henar, es la variedad que ofrece la heladería. «Si hay mil sabores diferentes, mal asunto. Las buenas heladerías tienen menos, pero están hechos con mimo y productos naturales», asegura.

Por último, la mujer subraya que el método de conservación nos va a dar muchas pistas. «Los artesanales tienen los helados tapados en cubetas con tapas para mantener la frescura. No necesitan exponerlos a la vista, sino conservar todas sus propiedades naturales sin usar aditivos», concluye.