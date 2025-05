El cardiólogo José Abellán indica lo que debes pedir en una analítica al médico: «Lo primero que tienes que tener en cuenta es...»

Llevar una dieta equilibrada es uno de los pilares fundamentales para mantener una buena salud. Consumir frutas, verduras, proteínas magras, legumbres y cereales integrales no solo ayuda a mantener el peso a raya, sino que también contribuye a que órganos como el corazón funcionen correctamente. Sin embargo, uno de los principales problemas que pueden aparecer incluso en personas con una dieta variada es el colesterol. Este enemigo silencioso causa numerosos problemas cardiovasculares y, por ello, no basta solo con cuidar lo que comemos: es imprescindible hacernos analíticas periódicas.

El problema es que, al recibir los resultados de una analítica, la mayoría de las personas se encuentran frente a una lista interminable de parámetros y cifras que no entienden. ¿Qué significa LDL? ¿Es bueno tener el HDL alto? ¿Qué pasa si los triglicéridos están disparados? Para arrojar luz sobre estas cuestiones, el cardiólogo José Abellán ha utilizado su cuenta de Instagram para explicar, de manera sencilla y práctica, «qué pedir y cómo leer una analítica de colesterol».

Qué pedir y cómo leer una analítica de colesterol

Según el especialista, «lo primero que tienes que tener en cuenta es que el colesterol en tu cuerpo va contenido en unos transportadores, algunos te sonarán, como el LDL, que se relaciona con la enfermedad cardiovascular, y el HDL que no se relaciona». Es decir, no todo el colesterol es igual: hay una parte que puede acumularse en las arterias y provocar infartos, y otra que, de hecho, puede tener efectos beneficiosos.

«Pues bien, el primer parámetro es el colesterol total, que básicamente es todo el colesterol contenido dentro de los transportadores pero no diferencia el tipo, con lo cual no nos dice mucho», señala. Eso sí, apunta un rango de referencia: «Lo ideal, por debajo de 155. No nos preocupamos por debajo de 200».

Tal y como manifiesta el cardiólogo, después hay que fijarse en el LDL, el conocido como 'colesterol malo'. «Luego fíjate en el LDL, este es el colesterol contenido dentro de los transportadores LDL, pero el de dentro». Este parámetro suele calcularse de forma indirecta y, aunque los rangos normales varían «entre 116 y 55, lo ideal sería mantenerlo toda la vida por debajo de 70», declara.

El HDL, por su parte, es conocido como el 'colesterol bueno' porque ayuda a retirar el colesterol de las arterias. «Luego tienes que mirar el HDL, que es el colesterol que es transportado por transportadores HDL, los que no se relacionan con el infarto», explica, a lo que añade: «Su nivel refleja tu estilo de vida. Lo ideal en mujeres por encima de 50 y en hombrespor encima de 45».

Otros parámetros importantes

Un parámetro menos conocido, pero clave, es el colesterol no HDL. «Luego un parámetro importante, el colesterol no HDL, que es todo tu colesterol que no se transporta en transportadores HDL, es decir, todo el colesterol que sí que se relaciona con enfermedad cardiovascular», precisa el cardiólogo y señala que, según el riesgo cardiovascular de cada persona, «nos gustará que esté por debajo de 130 a 85».

Otro dato relevante es el 'apo B' «una partícula que está en los transportadores de colesterol que sí que se relacionan con la enfermedad cardiovascular», revela el especialista. Este valor refleja cuántas partículas potencialmente peligrosas para el corazón circulan por la sangre: «en función de tu riesgo, nos gustará que esté por debajo de 100 a 65».

Además, recomienda «al menos una vez en la vida» solicitar el análisis de la 'lipoproteína a', «un tipo especial de transportador de colesterol que se relaciona con problemas de corazón y que nos gusta que esté por debajo de 50», detalla.

Por último, el cardiólogo señala que no hay que olvidarse de los triglicéridos, «cuyo nivel refleja un aumento de los transportadores de colesterol, pequeños y densos, que se relacionan con el infarto», explica. «Nos gustan que estén, por tanto, por debajo de 150», añade.

Cabe destacar que, aunque no seamos expertos en la materia, conocer y entender estos parámetros no es solo una tarea de los médicos. Las personas debemos implicarnos activamente en nuestra salud y entender qué significan nuestras analíticas puede ser el primer paso para prevenir graves problemas cardiovasculares. Una buena alimentación, ejercicio regular y chequeos periódicos son aliados indispensables, pero contar con la información adecuada es, sin duda, un arma poderosa para mantener el corazón sano.