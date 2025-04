Esta combinación de fármacos puede prevenir miles de infartos

Un tratamiento combinado de dos medicamentos para el control del colesterol, estatinas y ezetimiba, administrado de forma temprana tras un infarto, podría prevenir miles de ataques cardíacos y muertes cada año. Así lo revela un nuevo estudio liderado por investigadores de la Universidad de Lund (Suecia) y el Imperial College de Londres (Reino Unido).

La investigación, publicada en la revista 'Journal of the American College of Cardiology', demuestra que los pacientes que reciben este tratamiento combinado dentro de las 12 semanas posteriores a un infarto tienen una mejor evolución clínica y menor riesgo de sufrir nuevos eventos cardiovasculares o fallecer, en comparación con aquellos que lo reciben más tarde o no lo reciben en absoluto.

«Las guías actuales recomiendan añadir tratamientos reductores de lípidos de forma escalonada. Pero muchas veces esta escalada se demora, resulta ineficaz y los pacientes se pierden en el seguimiento», explica Margrét Leósdóttir, profesora en la Universidad de Lund. «Al ofrecer una terapia combinada desde el principio, podríamos prevenir muchos más infartos».

Noticia Relacionada Así favorece la masculinidad la enfermedad cardíaca en los hombres R. I. Las presiones socioculturales para adoptar la identidad de género masculina están vinculadas a conductas más perjudiciales para la salud, como el consumo de drogas y el rechazo de terapias y recomendaciones médicas

El estudio se basó en datos del registro nacional sueco de salud, que incluye a 36.000 pacientes que sufrieron un infarto entre 2015 y 2022. Usando modelos estadísticos avanzados para simular un ensayo clínico, los investigadores compararon tres grupos: pacientes que recibieron estatinas más ezetimiba dentro de las 12 semanas del infarto; quienes la recibieron entre las semanas 13 y 16 meses después; y quienes fueron tratados solo con estatinas.

Los resultados fueron concluyentes: aquellos tratados con la combinación temprana no solo alcanzaron antes los niveles de colesterol programados, sino que también mostraron una significativa reducción en el riesgo de nuevos infartos, accidentes cerebrovasculares y mortalidad.

«Este estudio muestra que podríamos salvar vidas y reducir infartos adicionales utilizando una combinación de dos medicamentos de bajo costo», afirma Kausik Ray, coinvestigador del Imperial College de Londres. «Sin embargo, hoy en día, los pacientes en todo el mundo no reciben estos fármacos juntos. Eso provoca ataques cardíacos y muertes innecesarias, además de costes evitables para los sistemas de salud. Nuestro estudio señala el camino a seguir: las vías de atención deben cambiar».

Según los investigadores, si el 100% de los pacientes recibieran ezetimiba junto con estatinas poco después de un infarto, podrían evitarse unos 133 infartos por cada 10.000 pacientes en solo tres años.

«La terapia combinada no se aplica desde el inicio por dos razones principales: las recomendaciones generales aún no la incluyen y se aplica un principio de precaución para evitar efectos secundarios o sobremedicación», explica Leósdóttir. «Pero el fármaco que hemos evaluado en este estudio, la ezetimiba, es seguro, bien tolerado y económico en muchos países. No aplicarlo desde el comienzo implica un riesgo innecesario».

Antes de que sea tarde

Como parte de una respuesta práctica, el hospital de Leósdóttir ya ha implementado un algoritmo de tratamiento que ayuda a los médicos a prescribir esta combinación desde el principio. Los resultados han sido prometedores: dos meses después del infarto, el doble de pacientes han alcanzado las cifras de colesterol adecuadas en comparación con los periodos anteriores.

«Algunos hospitales en Suecia ya han adoptado este enfoque, y hay ejemplos similares en otros países con resultados igual de positivos. Mi esperanza es que más centros revisen sus procedimientos para que más pacientes reciban el tratamiento adecuado a tiempo. Así podemos prevenir sufrimientos innecesarios y salvar vidas», asegura.

Ray subraya además el impacto potencial en términos económicos y sociales:

«Nuestros hallazgos sugieren que un cambio sencillo en las directrices de tratamiento podría tener un enorme impacto sobre los pacientes y aliviar la presión sobre los sistemas de salud».

Más temas:

Obesidad

Cardiología

Colesterol