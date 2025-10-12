Un argentino no da crédito con los precios de su país y lo compara con España: «¿Un microondas 200 euros?
Argentina lleva décadas arrastrando una crisis económica y monetaria que ha convertido el control de los precios en una tarea casi imposible
Argentina lleva décadas arrastrando una crisis económica y monetaria que ha convertido el control de los precios en una tarea casi imposible. La inflación, las devaluaciones y la pérdida constante de poder adquisitivo hacen que incluso los productos más básicos cuesten cifras impensables.
Sobre este ... tema ha hablado recientemente el usuario de TikTok Sasha Viaja, un joven argentino que, después de haber pasado mucho tiempo viviendo en España, ha regresado a su país natal y ha decidido grabar un vídeo en una tienda de electrodomésticos. En las imágenes, el creador muestra su sorpresa ante los altos precios de los productos y compara directamente los costes con los que estaba acostumbrado a ver en Europa.
El vídeo comienza en la sección de microondas. Sasha enfoca uno de los modelos expuestos con un cartel que marca 289.000 pesos, lo que al cambio serían unos 173 euros, y asegura que en España puede encontrarse un microondas por alrededor de 60 euros. Sorprendido, sigue explorando y encuentra otro modelo con un precio de 314.000 pesos, casi 200 euros.
A medida que avanza por la tienda, el joven encuentra uno algo más económico, de 185.000 pesos (112 euros), aunque aclara que en realidad se trata de un «hornito», no de un microondas completo. «Este es el único que me parece medio justificable, pero igual está caro», comenta. Luego se detiene frente a un modelo de la marca Samsung y dice: «Para que vean que son de marcas conocidas», antes de mostrar su etiqueta: casi 300.000 pesos, unos 200 euros al cambio.
Decidido a comprobar si se trata de algo puntual, Sasha se dirige entonces a la sección de neveras. Pero su indignación solo crece. «Acá en Argentina nos roban», dice entre risas y resignación. Cada una de las neveras que enseña supera el millón de pesos, lo que equivale a casi 1.000 euros, y la más barata que encuentra apenas baja de esa cifra.
Reacciones en los comentarios
El vídeo del joven ha tenido cierta repercusión en redes y, a fecha de esta publicación, acumula más de 10.000 'me gusta' en TikTok. Como suele suceder en estos casos, miles de usuarios han acudido a la sección de comentarios para debatir sobre las comparaciones del creador.
Muchos aseguraban que Sasha se había «venido arriba» con los precios y que en España es imposible encontrar microondas nuevos por 60 euros, salvo ofertas puntuales o modelos muy básicos. «¿60 € en España? ¿Me dices dónde?», preguntaba uno. Otro ironizaba: «Con 60 € en España no te compras ni un microondas de juguete».
