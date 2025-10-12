Un argentino no da crédito con los precios de su país y lo compara con España: «¿Un microondas 200 euros?

Un argentino no da crédito con los precios de su país y lo compara con España

Argentina lleva décadas arrastrando una crisis económica y monetaria que ha convertido el control de los precios en una tarea casi imposible. La inflación, las devaluaciones y la pérdida constante de poder adquisitivo hacen que incluso los productos más básicos cuesten cifras impensables.

Sobre este ... tema ha hablado recientemente el usuario de TikTok Sasha Viaja, un joven argentino que, después de haber pasado mucho tiempo viviendo en España, ha regresado a su país natal y ha decidido grabar un vídeo en una tienda de electrodomésticos. En las imágenes, el creador muestra su sorpresa ante los altos precios de los productos y compara directamente los costes con los que estaba acostumbrado a ver en Europa.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión