Un cubano recién llegado a España, impactado tras descubrir como funciona el café en cápsulas: «No me atrevía»

Cuba vive en una constante escasez de productos, y muchos de ellos básicos. La situación se debe en parte a obstáculos internacionales por las restricciones de comercio con otros países existentes y también a la dificultad de producción interna, los problemas logísticos y la inflación que vive el país, con costes muy grandes de productos importados.

Así, por poner algún que otro ejemplo evidente, para los cubanos no es fácil comprar coches, móviles, portátiles así como electrodomésticos. Y a nivel de cafeteras muchos no han visto ni saben lo que son las máquinas que funcionan con cápsulas, como las que se han popularizado en los últimos tiempos.

En este sentido, cabe tener en cuenta que en Cuba hay una fuerte cultura del café, en buena parte por la historia y la tradición, aunque a día de hoy la producción ha ido a menos. Por ello, muchos hogares tienen, y usan a diario, la típica cafetera italiana, pero no las Nespresso o Dolce Gusto. Ahora, una cubana que vive en España le ha enseñado como funciona a su padre y la historia está sorprendiendo mucho en redes sociales.

«Todo le asombra»

Ella se hace llamar Yare y suele contar su vida en su perfil de TikTok @yaredecuba. En los últimos meses ha narrado que sus padres, ancianos, se acaban de mudar aquí y no ha podido evitar mostrar cómo le enseñó a su papá, de 91 años, qué era una cápsula de café y cómo funcionaba. «Todo le asombra y pregunta», destaca ella.

«Siempre me pregunta que qué son estas cositas plásticas», comenta Yare refiriéndose a las cápsulas. El hombre va siguiendo las instrucciones de uso de la máquina: desde colocar la cápsula y cerrar el compartimento a encender el electrodoméstico y apretar el botón para que salga el café.

Él no puede más que decir que «está muy bueno eso» y que es una «maravilla» mientras espera a que se acabe la elaboración. «¿Ya está completo?», pregunta a su hija cuando ha acabado de salir café. Yare le añade azúcar, mientras él parece fascinado con el utensilio y acaba haciendo una cata.

«Especial, es especial», comenta el abuelo cubano, al tiempo que lanza besos para querer decir que le ha gustado. Cuando Yare le pregunta si se parece al de su país natal él dice que «ni soñar con Cuba». «Ya sabe hacer café», sentencia la 'tiktoker' mientras él acaba confesando por detrás que «yo no sabía que eso iba allí, no me atrevía a abrirlo».

La publicación ha recibido miles de comentarios de todo tipo. Entre ellos resaltan los que comentan que «es mejor y más bueno el café que él solía hacer en su país» porque el de cápsula «es de todo menos café». «Yo prefiero la cafetera italiana, pero el de cápsulas está bien, aunque salen caras», añade otra internauta.﻿ También muchos usuarios aplauden que el hombre sea tan agradecido.